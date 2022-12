Wat een verhaal

Teixeira voelde er echter niets voor om met slechts twee weken voorbereiding van tegenstander te wisselen. De Braziliaan vroeg om de Jan Blachowicz rematch. De UFC wilde hier niet aan meewerken aangezien we die partij al hadden gezien vorig jaar. Teixeira stelde vervolgens voor om tegen Ankalaev in Rio de Janeiro te vechten op 21 januari.

Eerste UFC titelgevecht voor Magomed Ankalaev Foto: Getty Images

De UFC had echter een titelgevecht nodig op 10 december waardoor Teixeira nu wordt overgeslagen en de organisatie het originele co-main event tussen Jan Blachowicz en Magomed Ankalaev heeft omgezet tot een partij voor de vacante licht-zwaargewicht titel en eveneens het main event.

Legendary Polish Power

Jan Blachowicz is de laatste jaren een van de meest geliefde vechters in de UFC geworden. De sympathieke en altijd hardwerkende Pool had het in zijn beginperiode moeilijk. Met vier verliespartijen in zes gevechten leek Blachowicz op de schopstoel te zitten. Echter wist hij voor eigen publiek in Gdansk in 2017 de Amerikaan Devin Clark te finishen. Dit zette een mooie reeks van de Pool in met zes overwinningen in zeven gevechten. Zo werden onder meer Luke Rockhold en Corey Anderson verslagen. Blachowicz kreeg na de winst op Anderson de kans om de vacante titel te pakken tegen Dominick Reyes.

UFC Vegas 54 | Een anticlimax tijdens het main event. Rakic raakt geblesseerd aan zijn knie.

De ‘Legendary Polish Power’ van de Pool zorgde ervoor dat in de tweede ronde Reyes via TKO werd gefinisht en Blachowicz de nieuwe kampioen was. De Pool won vervolgens tijdens zijn eerste titelverdediging tegen de op dat moment ongeslagen Israel Adesanya via unanimous decision. Uiteindelijk ging het in oktober vorig jaar mis in Abu Dhabi. Glover Teixeira versloeg Blachowicz in de tweede ronde via Rear Naked Choke submission. Blachowicz herstelde vervolgens in mei van die verliespartij door Aleksandar Rakic te verslaan. Echter gebeurde dit wel via een blessure van de Oostenrijker. Blachowicz zou tijdens dit evenement een contenderpartij vechten tegen Magomed Ankalaev, maar krijgt plots de unieke kans om tegen de Rus voor de titel te vechten.

Dark Horse

Magomed Ankalaev kwam als Akhmat kampioen in 2018 als ongeslagen vechter de UFC binnen. De sterke Dagestani leek een uitmuntend debuut te hebben in de UFC tegen Paul Craig. Ankalaev domineerde de Schot voor 14 minuten en 50 seconden. Craig wist echter uit het niets een Triangle Choke uit de hoge hoed te toveren en Ankalaev met nog slechts een seconde te gaan tot aftikken te dwingen. Zowel Ankalaev als zijn hoek, maar ook Paul Craig waren vol ongeloof. Uiteindelijk zou dit 'grapje' Ankalaev twee jaar van zijn UFC carrière kosten. De Rus moest vijf overwinningen op rij pakken tegen onder meer Dalcha Lungiambula en Ion Cutelaba alvorens de UFC hem een nieuwe kans tegen een gerankte tegenstander gunde.

UFC 277 | Ankalaev pakt negende UFC overwinning op rij

Ankalaev vocht veel safer tegen zowel Nikita Krylov als Volkan Oezdemir, maar wist beide partijen te winnen. Dit zorgde ervoor dat hij eerder dit jaar zijn eerste main event kreeg aangeboden tegen Thiago Santos. Ankalaev won de partij via unanimous decision en vocht opnieuw met de handrem erop. Echter liet hij in juli zien dat hij nog altijd gevechten kan finishen. Voormalig titeluitdager Anthony Smith werd via TKO in de tweede ronde gefinisht. Ankalaev krijgt nu een onverwachte kans om voor de UFC titel te vechten. Weet de Rus zijn winstreak uit te breiden naar tien overwinningen en de titel te pakken?

Publiekstrekker

De immens populaire Paddy Pimblett gaat voor de eerste keer vechten tijdens een UFC PPV en heeft gelijk het co-main event van de organisatie toegewezen gekregen. De man uit Liverpool is in no-time uitgegroeid tot een van de grootste publiekstrekkers in de UFC. De voormalig Cage Warriors kampioen die qua looks niet zou misstaan als vijfde lid van The Beatles gaat zijn vierde partij in de UFC vechten. Pimblett maakte vorig jaar zijn langverwacht debuut in de Octagon en deed dat tegen Luigi Vendramini. Pimblett had het moeilijk in het begin, maar wist uiteindelijk de Braziliaan vlak voor het einde van de eerste ronde via knockout te stoppen.

UFC London | Pimblett finisht Leavitt in de tweede ronde via Rear Naked Choke

Pimblett wist eerder dit jaar in Londen ook te winnen van Rodrigo Vargas. Wederom had Pimblett problemen in het begin en draaide hij de partij om in zijn voordeel door in de eerste ronde via Rear Naked Choke submission te winnen. Zijn befaamde uitspraak ‘Scousers don’t go knockout’ heeft hij nog altijd waar kunnen maken. Uiteraard zou Pimblett ook in juli tijdens het tweede Londen evenement aanwezig zijn. Ditmaal versloeg hij Jordan Leavitt in de tweede ronde via een Rear Naked Choke submission. Pimblett liet vervolgens weten alleen nog maar op de grote PPV evenementen van de UFC te willen vechten. De UFC lijkt het daarmee eens te zijn. Pimblett treft Jared Gordon in Las Vegas.

Op het goede pad

Jared Gordon is een man met een verhaal. Gordon werd verslaafd aan drugs nadat hij medicatie tegen pijn bleef nemen. Gordon nam driemaal een overdosis en was na zijn derde overdosis in 2015 twee minuten doodverklaard. Gordon probeerde meer dan tienmaal af te kicken, en is inmiddels al een aantal jaren clean. Gordon wist via het programma ‘Dana White Lookin’ for a Fight’ de UFC binnen te komen. De CFFC-kampioen begon sterk in de UFC met twee overwinningen, maar had moeite met de betere tegenstanders die hij vervolgens kreeg voorgeschoteld.

UFC 278 | Gordon verslaat Santos via unanimous decision

Na zijn verlies tegen latere kampioen Charles Oliveira in 2019 wist Gordon zich te herpakken en drie gevechten op rij te winnen waaronder een overwinning op de talentvolle Joe Solecki. De UFC gaf Gordon vervolgens weer een stap omhoog in competitie tegen de nog altijd in de UFC ongeslagen Grant Dawson. Gordon kwam in april van dit jaar te kort tegen zijn landgenoot en werd via Rear Naked Choke submission gefinisht. Echter wist hij vier maanden later tegen BJJ-specialist Leonardo Santos wel een belangrijke unanimous decision overwinning te halen. De vraag is of Gordon degene is die de hype van Pimblett voorlopig kan stoppen. We gaan het snel weten!

Onderschat

Alex Morono neemt de partij tegen Santiago Ponzinibbio met een voorbereiding van vier dagen aan. De Amerikaan vervangt Robbie Lawler die eergisteren geblesseerd raakte. Morono vecht sinds 2016 voor de UFC. Hij kwam over van de Legacy FC organisatie waar hij destijds kampioen was. Morono bleek een taaie klant in de UFC en wist onder meer te winnen van Kyle Noke en Joshua Burkman. Doordat de Amerikaan ook verloor van de betere vechters bleef een sprong naar de top-15 van de divisie uit. In 2019 wist Morono drie partijen achter elkaar te winnen en leek hij eindelijk een stijgende lijn te pakken te hebben. Morono ging echter zwaar knock-out tegen invaller Khaos Williams en was eigenlijk opnieuw terug bij af.

Vier op rij voor de ondergewaardeerde Alex Morono Foto: Getty Images

Na een overwinning op ex-BAMMA kampioen en huidig Cage Warriors kampioen Rhys McKee kreeg Morono eind 2020 opnieuw de kans van de UFC om tegen een vechter van naam te vechten. Ex-kampioen Anthony Pettis was de tegenstander. Morono vocht niet slecht, maar verloor twee ronden en daarmee de partij via unanimous decision. Vanaf dat moment lijkt er een knopje te zijn om gegaan in het hoofd van de Amerikaan. Morono versloeg Donald Cerrone via TKO in de eerste ronde en vervolgde die partij met nog eens drie overwinningen in de weltergewicht divisie. Hierdoor is Morono nu dichtbij een plek in de top-15 van de divisie. Zijn meest recente partij tegen Matthew Semelsberger liet zien dat Morono gegroeid is en een stap omhoog zou moeten aankunnen in de divisie. Maar lukt dit ook met maar vier dagen voorbereiding tegen de gevaarlijke Ponzinibbio? We weten het snel!

De trots van Argentinië

Als er iemand een gevaarlijke match-up is voor wie dan ook in de divisie is dat Santiago Ponzinibbio. De Argentijn vecht altijd om te ‘killen’ en is hierdoor een enorme publiekslieveling. Santiago Ponzinibbio kwam voor het eerst in beeld in 2013 tijdens het 2de seizoen van The Ultimate Fighter Brazil. Ponzinibbio trainde destijds in Brazilië en mocht zodoende meedoen aan de Braziliaanse editie. De Argentijn wist de finale te halen echter zou hij deze in verband met een gebroken hand niet kunnen vechten. De UFC gaf Ponzinibbio wel een contract. In zijn eerste vijf jaar in de UFC wist Ponzinibbio zich te ontpoppen als een van de gevaarlijkste stand-up vechters in de divisie. Zo won de Argentijn belangrijke partijen van Sean Strickland, Neil Magny, Gunnar Nelson en Zak Cummings.

Santiago Ponzinibbio is de trots van Argentinië Foto: Getty Images

Echter raakte Ponzinibbio vervolgens meerdere malen geblesseerd en zou hij ruim twee jaar niet vechten. Uiteindelijk keerde hij in 2021 terug in de Octagon tegen Li Jingliang. Ponzinibbio leek niet zichzelf en werd KO geslagen in de eerste ronde. Een half jaar later kwam Ponzinibbio sterk terug met een Fight of the Night overwinning tegen het jonge talent Miguel Baeza. Echter moest hij vervolgens wederom een pas op de plaats maken. Ditmaal was Geoff Neal te sterk via split decision. Ponzinibbio zat in mei van dit jaar opnieuw via split decision aan de verkeerde kant van de score. Michel Pereira was te sterk. Ponzinibbio moet winnen van Alex Morono om niet voor het eerst in zijn carrière drie gevechten op rij te verliezen.

In een moeilijk parket

Darren Till komt eindelijk weer eens in actie voor de UFC. De vechter uit Liverpool heeft het de laatste paar jaar qua prestaties erg moeilijk in de UFC. Till kwam in 2015 als ongeslagen vechter de UFC binnen. Till werd door zijn spectaculaire gevechten en excentrieke persoonlijkheid meteen door veel fans in de armen gesloten. De doorbraak van de Engelsman in de UFC vond plaats in de vijfde partij voor de organisatie. Till wist Donald Cerrone via TKO in de eerste ronde in Polen te stoppen. Dit was voor Till het moment dat hij niet meer werd gezien als alleen talent, maar ook als contender in de weltergewicht divisie. Till zou vervolgens nipt van Stephen Thompson winnen voor eigen publiek en wist daarmee een titelgevecht af te dwingen tegen kampioen Tyron Woodley. Woodley bleek veel te sterk voor Till en bezorgde de Engelsman zijn eerste verliespartij.

Darren Till keert eindelijk terug in de Octagon Foto: Getty Images

Dat was het moment dat het bergafwaarts zou gaan met Till. Jorge Masvidal wist zes maanden later tot overmaat van ramp de Engelsman zwaar knock-out te slaan in de eerste ronde. Till besliste vervolgens om naar de middengewicht divisie te verhuizen. Till heeft echter nooit zijn stempel kunnen drukken in die divisie. Na een overwinning tijdens zijn debuut op middengewicht tegen Kelvin Gastelum heeft Till niet meer weten te winnen. Die overwinning dateert uit 2019. Till verloor van ex-kampioen Robert Whittaker en van Derek Brunson die veel sterker op de grond was dan Till. Till traint inmiddels al een tijd met de Zweedse-Tsjetsjeen Khamzat Chimaev en zal uiteraard aan zijn grondspel gewerkt hebben. Till zal moeten winnen van Dricus Du Plessis om niet uit de top-10 te vallen.

Zuid-Afrika

Het komt niet vaak voor dat er een Zuid-Afrikaan succesvol is geweest in de UFC. Dricus du Plessis is een mooie uitzondering op die regel. De twee-divisie kampioen bij de EFC was een van de belangrijkste vechters bij de hoog aangeschreven Zuid-Afrikaanse organisatie. Nadat hij ook van de sterke Roberto Soldic wist te winnen bij de KSW organisatie en daar de titel pakte leek er geen maat te staan op de sensationele vechter uit Zuid-Afrika. Echter raakte hij de titel bij KSW ook gelijk kwijt in de rematch. Uiteindelijk keerde du Plessis terug bij EFC en verdedigde daar met succes zijn middengewicht titel tegen Brendan Lesar. Du Plessis tekende in 2020 een contract bij de UFC.

Dricus du Plessis met de Zuid-Afrikaanse vlag Foto: Getty Images

Du Plessis had het moeilijk in zijn debuut tegen Markus Perez, maar wist in de eerste ronde alsnog de partij te draaien en het gevecht via knock-out te beslissen. Du Plessis had dus een uitstekende entree in de UFC gemaakt. Du Plessis had vervolgens in zijn daarop volgende gevecht wederom moeite, ditmaal met Trevin Giles. Du Plessis bleef echter rustig en wist aan het begin van de tweede ronde Giles zwaar knock-out te slaan. De UFC geloofde in Du Plessis en matchte hem Andre Muniz, Chris Curtis en Kelvin Gastelum. Al die partijen werden in verband met visumproblemen gecanceld. Uiteindelijk vocht du Plessis in juli dit jaar tegen Brad Tavares. Voor het eerst in de carrière van du Plessis ging de partij naar de juryleden. Du Plessis won via unanimous decision en kan zich met een overwinning op Till nu de top-10 inwerken van de divisie.

Talentvol en controversieel

De excentrieke Mitchell uit Arkansas wist het nieuws meerdere malen te halen met enkele aparte uitspraken. Mitchell kwam via The Ultimate Fighter 27 de UFC binnen. Mitchell verloor zijn halve finale en zou dus niet de finale vechten. Die halve finale telt niet mee op het professionele record, echter staat het verlies wel op zijn record bij de UFC. Mitchell kwam zesmaal tot dusver in actie voor de UFC. Hij wist alle zes partijen te winnen. Het meest opzienbarende is misschien wel dat hij in zijn debuut tegen Tyler Diamond de meeste moeite had. Mitchell won via majority decision. Diamond werd hierna uit de UFC gezet. Als je hierop terugkijkt had dit dus ook Mitchell kunnen zijn.

Bryce Mitchell treft Ilia Topuria Foto: Getty Images

Mitchell wist echter te imponeren tegen vechters als Andre Fili en Charles Rosa. Mitchell baarde opzien in december 2019. Hij werd de tweede vechter in de UFC na Chan Sung Jung die een partij via een Twister submission wist te winnen. Mitchell keerde in maart van dit jaar voor het eerst sinds anderhalf jaar terug in de Octagon tegen Edson Barboza. Mitchell domineerde de partij compleet en versloeg de Braziliaan via unanimous decision. Mitchell zou vervolgens in november zijn eerste main event in de UFC gaan vechten tegen Movsar Evloev. De Rus raakte echter geblesseerd waarna de UFC Mitchell op dit evenement plaatste tegen de sterke Ilia Topuria.

Fenomenaal

De pas 25-jarige Ilia Topuria wordt gezien als een van de allergrootste talenten in de vedergewicht divisie. De Spaanse-Georgiër maakte tijdens het begin van zijn carrière furore in Spanje. De Cage Warriors organisatie zag dit en gaf Topuria tijdens zijn debuut in 2018 voor de organisatie meteen een titelgevecht tegen Brian Bouland. Topuria won de partij via Anaconda Choke submission in de eerste ronde. Topuria miste echter zijn gewicht en kreeg de titel niet toegewezen. Het was voor Topuria reden om naar het vedergewicht te switchen. Na twee goede overwinningen bij Brave CF dook Topuria in 2020 opeens op in de UFC. Topuria debuteerde tegen Youssef Zalal.

UFC London | Ilia Topuria verslaat Jai Herbert via knockout in de tweede ronde

Naar eigen zeggen was hij niet fit, maar zou hij wel via unanimous decision zijn eerste overwinning pakken in de UFC. Topuria die vooral als grondvechter wordt gezien toonde vervolgens ook zijn staande kwaliteiten. Zo werden Damon Jackson en Ryan Hall via keiharde knock-outs gefinisht. Hierdoor werd Topuria terecht gezien als een van de toptalenten binnen de divisie. Mede doordat de UFC moeite had om tegenstanders voor Topuria te vinden maakte hij in maart van dit jaar een uitstapje naar het lichtgewicht. Dit uitstapje kwam hem bijna duur te staan. Jai Herbert wist Topuria bijna te finishen in de eerste ronde. Topuria bleef echter in de partij en sloeg Herbert zwaar knock-out in de tweede ronde. Topuria gaat tegen Mitchell voor zijn vijfde UFC-overwinning.

Prelim pareltje

Het prelim pareltje van deze week is een beetje chauvinistisch gekozen, maar uiteraard gaan we voor de Surinamer Jairzinho Rozenstruik. Na een goed begin van 'Bigi Boy' in de UFC waar hij zijn eerste vier partijen allemaal wist te winnen via (T)KO is de Surinamer inmiddels in een wat moeilijkere fase in zijn carrière beland.

Jairzinho Rozenstruik samen met coach Michael Babb Foto: Getty Images

Rozenstruik won slechts een van zijn laatste vier partijen en zal moeten winnen van Chris Daukaus om niet voor het eerst sinds tijden uit de top-10 van de zwaargewicht divisie te vallen. Daukaus begon net als Rozenstruik ook zijn UFC carrière met vier (T)KO overwinningen. De Amerikaan verloor echter zijn laatste twee partijen en kan dus ook een overwinning erg goed gebruiken. Beide mannen zullen voor de knock-out gaan in deze partij.

De complete UFC 282 card

Main Card

- Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev

- Paddy Pimblett vs. Jared Gordon

- Alex Morono vs. Santiago Ponzinibbio

- Darren Till vs. Dricus Du Plessis

- Bryce Mitchell vs. Ilia Topuria

Preliminary Card

- Jairzinho Rozenstruik vs. Chris Daukaus

- Raul Rosas Jr. vs. Jay Perrin

- Edmen Shahbazyan vs. Dalcha Lungiambula

- Chris Curtis vs. Joaquin Buckley

Early Preliminary Card

- Billy Quarantillo vs. Alexander Hernandez

- TJ Brown vs. Erik Silva

- Vinicius Salvador vs. Daniel da Silva

- Cameron Saaiman vs. Steven Koslow

Waar kijk je UFC 282?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

