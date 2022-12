Extreem aankomen

Het afvalproces van een vechter richting de dag van de weging ligt al vaak onder vuur. Het is niet gezond voor je lichaam en het kan op langere termijn ook schade aanbrengen aan bijvoorbeeld je nieren.

Paddy Pimblett hier niet in voorbereiding op een gevecht Foto: Getty Images

Pimblett is een van de atleten die erg veel moet afvallen om lichtgewicht te halen. Dit heeft mede te maken met zijn grote liefde voor eten en het extreem aankomen tussen de gevechten in.

Calorieën

Volgens Pimblett is het niet zo moeilijk om te duiden waarom hij zoveel bijkomt en hoe hij weer op gewicht komt. De Engelsman gaf aan tijdens zijn podcast dat van 2000 calorieën per dag naar 8000 calorieën per dag gaat als hij niet in voorbereiding is op een gevecht. Het gewicht komt er ook zo weer vanaf volgens de Engelsman als hij op dieet gaat en de calorie inname reduceert.

Macro Chef

Pimblett prijst de 'Macro Chef' Joel McCarthy die hem in aanloop van het gevecht voorziet van de juiste eten. Pimblett eet tussen de 1400 en 1700 calorieën per dag in aanloop naar het gevecht. Het lijkt erop dat dit tot dusver goed gaat voor Pimblett aangezien hij alle gevechten in de UFC tot dusver heeft weten te winnen. Echter was het gevecht in juli tegen Jordan Leavitt een behoorlijke uitdaging met betrekking tot gewicht halen.

Twintig kilo in zeven weken

Pimblett kwam volgegeten terug uit de Verenigde Staten toen de UFC het evenement in Londen aankondigde. Pimblett wist dat hij tijdens dit evenement zou moeten vechten en had nog maar zeven weken tijd om het gewicht eraf te halen.

Paddy Pimblett op de weging in Londen Foto: Getty Images

Pimblett woog 20 kilo boven de vedergewicht grens, maar wist uiteindelijk het gewicht met moeite te halen.

Vierde keer

Twee weken geleden woog Pimblett nog negen kilo boven de limiet van het vedergewicht. De vechter uit Liverpool maakt zich echter niet druk aangezien hij weleens zwaarder is geweest en meer heeft moeten afvallen.

Co-Main Event

Pimblett vecht zondagochtend voor het eerst tijdens een grote UFC PPV en mag dus gelijk tijdens het co-main event zijn kunsten vertonen. Tegenstander Jared Gordon zal daar met alle geweld een stokje voor willen steken.

Jared Gordon Foto: Getty Images

