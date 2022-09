Surinaamse trots

Jairzinho Rozenstruik kwam in 2019 als ongeslagen vechter de UFC binnen. De voormalig kickbokser die inmiddels de overstap had gemaakt naar het MMA imponeerde in zijn UFC debuut door Junior Albini met een fantastische combinatie te finishen in de tweede ronde. ‘Bigi Boy’ vervolgde zijn UFC run met twee keiharde knockouts tegen respectievelijk Allen Crowder en Andrei Arlovski. Het leverde de Surinamer zijn eerste main event op tegen Alistair Overeem. Rozenstruik werd worstelend volledig gedomineerd door Overeem, maar zou tien seconden voor het einde een konijn uit zijn hoge hoed toveren. Rozenstruik sloeg Overeem met nog maar vier seconden op de klok knockout. Hiermee behield Rozenstruik zijn ongeslagen status.

Ad

Jairzinho Rozenstruik Foto: Getty Images

UFC UFC | De legendarische Jose Aldo (36) beëindigt MMA carrière 10 UUR GELEDEN

Uiteindelijk ging het volledig mis tegen huidig kampioen Francis Ngannou. Rozenstruik ging zwaar knockout tegen de vechter uit Kameroen. Sindsdien heeft Rozenstruik nog weten te winnen van voormalig kampioen Junior Dos Santos en Augusto Sakai, maar gingen belangrijke partijen tegen voormalig interim kampioen Ciryl Gane en topcontender Curtis Blaydes verloren. Rozenstruik verloor zijn meest recente partij eerder dit jaar tegen Alexander Volkov en zal moeten winnen tegen Chris Daukaus om relevant te blijven in de top-10 van de divisie.

Must-win

Daukaus kwam pas in 2020 de UFC binnen. De ex-politieagent uit Philadelphia kwam over van de sterke CFFC organisatie. De zwaargewicht maakte meteen indruk in zijn eerste partijen in de UFC. Zo werd gewonnen via KO in de eerste ronde van zowel Parker Porter als Rodrigo Nascimento. Hierdoor mocht Daukaus in zijn derde partij tegen Alexey Oleynik proberen de rankings binnen te komen. Daukaus won wederom via KO in de eerste ronde.

Chris Daukaus vecht tijdens UFC 282 Foto: Getty Images

Ongeveer een half jaar later werd ook Shamil Abdurakhimov aan de KO lijst toegevoegd. De Dagestani werd gefinisht in de tweede ronde. Daukaus kreeg voor de derde keer op rij de Performance of the Night bonus van de UFC. De Amerikaan werd eveneens beloond in december vorig jaar met een main event partij tegen Derrick Lewis. Lewis was echter te hoog gegrepen voor Daukaus. Lewis won via KO vroeg in de eerste ronde en bracht Daukaus zijn eerste verliespartij in de UFC toe. Daukaus verloor vervolgens ook via knock-out van Curtis Blaydes en zal net als Rozenstruik moeten winnen in december.

UFC 282

- Jairzinho Rozenstruik vs. Chris Daukaus

- Robbie Lawler vs. Santiago Ponzinibbio

- Edmen Shahbazyan vs. Dalcha Lungiambula

- Billy Quarantillo vs. Alexander Hernandez

- TJ Brown vs. Erik Silva

UFC UFC Vegas 60 | Sandhagen wint na medische interventie, Rodrigues en Njokuani stelen de show GISTEREN OM 03:41