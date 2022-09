Na afloop van de partij werd pas duidelijk hoe diep de snee was op het voorhoofd van de Braziliaan. Er lag zelfs een slagader bloot. De meest ergere snee aller tijden in de UFC. Ondanks dit wist Rodrigues dus de partij te winnen en naar huis te gaan met 50.000 dollar extra voor Fight of the Night. De UFC heeft de Braziliaan nu beloond voor zijn sterke partij tegen Njokuani.

Top-15 plek op het spel

Rodrigues vecht voor eigen publiek op 21 januari voor een plek in de middengewicht rankings. De Braziliaan neemt het op tegen de immer taaie Brad Tavares die op de veertiende plek staat in de divisie. Voor Rodrigues zijn eerste kans om de rankings in de UFC binnen te komen. Tavares is echter iemand die al jaren meedoet in de UFC en vaak wordt gezien als de gatekeeper van de divisie. Als je ver wil komen in het middengewicht dan zal je langs Brad Tavares moeten komen. En dat zal alles behalve makkelijk worden.

UFC 283 in Rio de Janeiro

- Brad Tavares vs. Gregory Rodrigues

- Josiane Nunes vs. Zarah Fairn

- Gabriel Bonfim vs. Mounir Lazzez

