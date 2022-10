Eerder meldde journalist Rodrigo Del Campo al een mondelinge overeenkomst van beide vechters. Inmiddels zijn de contracten getekend.

Rivaliteit

De rivaliteit tussen beide atleten begon in december 2020. Kampioen Figueiredo en uitdager Moreno vochten een zeer competitieve partij. Figueiredo kreeg na meerdere overtredingen een punt aftrek. Hierdoor eindigde de partij niet in een overwinning voor de Braziliaan, maar onbeslist. Hierdoor bleef Figueiredo de kampioen.

De eerste partij tussen Deiveson Figueiredo & Brandon Moreno eindigde in een draw Foto: Getty Images

Wisseling van de wacht

Dit zat de UFC niet lekker waardoor de organisatie een half jaar later een rematch inplande tussen beide mannen. Moreno vocht heel sterk en wist Figueiredo in de derde ronde via Rear Naked Choke submission te finishen. Hierdoor leek de rivaliteit tussen beide mannen even op een laag pitje te komen.

Figueiredo draagt Moreno na zijn titelverlies tegen de Mexicaan Foto: Getty Images

Revanche

Moreno zou vervolgens zijn titel verdedigen tegen Alexandre Pantoja, maar de Braziliaan was niet op tijd fit waardoor de UFC overschakelde na een derde partij tegen Figueiredo. Achter de schermen kreeg Moreno wel de zekerheid dat hij een vierde partij zou krijgen mocht hij niet winnen. In een zeer competitief gevecht won Figueiredo via unanimous decision de titel terug. En daarmee begon de ellende voor de UFC.

Tijdens de derde partij won Deiveson Figueiredo de titel terug van Brandon Moreno Foto: Getty Images

Vierde partij afgedwongen

Figueiredo wilde niet meer tegen Moreno vechten. Hij beschuldigde het team van Moreno van racisme en vroeg om Kai-Kara France. De UFC daarentegen wilde die vierde partij inplannen. Figueiredo raakte vervolgens geblesseerd aan zijn hand waarna de UFC overstapte op plan B. Moreno vs. Kara-France voor de interim titel. Moreno won in de derde ronde via TKO en verzekerde zich van een vierde partij tegen Figueiredo die na de partij de Octagon inkwam en het gevecht aannam. Beide mannen hopen voor eens en altijd een einde te maken aan de rivaliteit op 21 januari 2023.

UFC 283



- Brad Tavares vs. Gregory Rodrigues

- Gabriel Bonfim vs. Mounir Lazzez

