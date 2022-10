Tijdens het eerste evenement in Perth stonden op 10 februari 2018 Yoel Romero en Luke Rockhold tegenover elkaar voor interim middengewicht titel. Romero won destijds, maar kon geen aanspraak maken op de titel omdat hij te zwaar was tijdens de weging. Huidige UFC-kampioenen Alexander Volkanovski en Israel Adesanya vochten destijds beiden nog op de prelims.

Alexander Volkanovski finisht The Korean Zombie

Ad

Perth

UFC Column Stefan Struve: UFC, de APEX was een uitkomst maar het is tijd voor volle arena’s 13 UUR GELEDEN

Tijdens het meest recente evenement in Australië won Israel Adesanya de titel door Robert Whittaker in Melbourne te finishen. Dit gebeurde ongeveer 3.5 jaar geleden. De UFC was van plan om in juni 2020 een evenement in Perth te organiseren, maar moest de card annuleren in verband met de coronapandemie. Nu keert de organisatie eindelijk weer terug in Australië.

Toppers

Er zijn nog geen gevechten bekend gemaakt voor het evenement. Met vechters als Alexander Volkanovski, Robert Whittaker, Tai Tuivasa, Tyson Pedro, Jake Matthews, Casey O'Neill, Jimmy Crute en Jack Della Maddalena heeft de UFC in ieder geval genoeg keuze om een zeer mooie card neer te zetten voor de altijd trouwe Australische fans. Voor Nederlandse fans zal het evenement in de nacht van zaterdag 11 februari en zondag 12 februari plaatsvinden.

UFC 275 | Matthews slaat knockout specialist Fialho knockout

UFC CW 144 | Hoogtepunten van het eerste Italiaanse evenement van Cage Warriors 07/10/2022 OM 21:48