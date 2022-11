Het evenement staat gepland op 11 februari 2023 in de RAC Arena te Perth. Makhachev zet zijn pas gewonnen titel op het spel tegen Volkanovski die op zijn beurt dus een twee-divisie kampioen kan worden voor eigen publiek. Het is een gevecht tussen de nummers 1 en 3 van de UFC P4P rankings.

UFC 280 | Makhachev pakt de titel door Oliveira te finishen in de tweede ronde

Makhachev won drie weken geleden de titel door kampioen Charles Oliveira in de tweede ronde via Arm-Triangle Choke submission te stoppen. Vervolgens kwam Alexander Volkanovski de Octagon in en werd uitgedaagd in eigen huis volgend jaar door Makhachev die tegen Volkanovski zijn eerste titelverdediging wil vechten. Volkanovski ging akkoord zodat beide mannen het nu tegen elkaar gaan opnemen in het lichtgewicht. Volkanovski verdedigde de vedergewicht titel viermaal en wist onder meer driemaal te winnen van voormalig kampioen Max Holloway. Het gevecht is op papier een zeer hoogwaardige partij waar veel MMA fans zich op zullen verheugen.

UFC 276 | Volkanovski domineert vijf ronden lang

UFC 284

- Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski

- Robert Whittaker vs. Paulo Costa

- Tyson Pedro vs. Zhang Mingyang

- Josh Culibao vs. Melsik Baghdasaryan

- Justin Tafa vs. Parker Porter

- Jack Jenkins vs. Don Shainis

