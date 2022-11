Het gevecht werd bekend gemaakt door MMA Junkie en is inmiddels door beide kampen bevestigd.

Taaie klant

Nikita Krylov begon zijn UFC carrière in 2013 in het zwaargewicht. Echter maakte hij al snel de overstap naar het licht-zwaargewicht waar hij na een verlies een winstreak van vijf partijen wist op te bouwen. Krylov zou vervolgens een contenderpartij verliezen van Misha Cirkunov en verliet de UFC. Nadat hij vervolgens buiten de UFC viermaal op rij won en in Rusland de Fight Nights Global titel wist te pakken keerde hij in 2018 alweer terug in de UFC.

Krylov vocht een stuk zakelijker dan in zijn eerste UFC run echter leverde hem wisselend succes op. Krylov won van Ovince St. Preux en Johnny Walker, maar werd vervolgens verslagen door zowel Magomed Ankalaev als Paul Craig. Krylov moest vervolgens in juli van dit jaar zijn plek in de rankings verdedigen tegen ex-titeluitdager Alexander Gustafsson. Krylov imponeerde met een knock-out overwinning vroeg in het gevecht. Krylov wist vorige maand ook te winnen van Volkan Oezdemir en is weer helemaal terug in de top-10 van de divisie.

Talentvol maar wisselvallig

Ryan Spann verloor in 2017 tijdens de Dana White’s Contender Series binnen vijftien seconden van Karl Roberson. De voormalig Legacy FC kampioen was er stuk van. Spann wilde niet meer verder gaan met MMA en kwam nauwelijks nog zijn bed uit. Uiteindelijk wist het zoontje van Spann zijn vader te motiveren door te zeggen dat wat er ook gebeurt hij altijd zijn held zou zijn. Dit bracht het vuur terug bij de Amerikaan die na drie overwinningen bij de LFA organisatie de titel pakte en een nieuwe kans van de UFC kreeg tijdens de DWCS. Spann won na 26 seconden en kreeg een UFC contract.

Spann won vier partijen op rij waaronder een knockout overwinning op Antonio Rogerio Nogueira. Echter heeft de Amerikaan het moeilijk tegen de topvechters in de divisie. Misha Cirkunov werd verslagen, maar er werd ook verloren van Johnny Walker en Anthony Smith. In beide partijen werd Spann gefinisht. Spann lijkt echter in 2022 zichzelf opnieuw te hebben uitgevonden. Zo werd Ion Cutelaba gefinisht via submission en wist hij zelfs voormalig titeluitdager Dominick Reyes zwaar knock-out te slaan. Kan Spann eindelijk zijn belofte inlossen?

UFC op 25 februari

- Nikita Krylov vs. Ryan Spann

- Ode’ Osbourne vs. Denys Bondar

- Jordan Leavitt vs. Victor Martinez

- Hailey Cowan vs. Ailín Pérez

