De winnaar van het gevecht mag hopen zich te voegen bij de topcontenders in de divisie.

Geeft nooit op

Anthony Smith kwam in 2013 eenmaal in actie voor de UFC en werd na zijn verlies meteen uit de organisatie gezet. Smith zou vervolgens bij andere organisaties laten zien dat hij wel degelijk thuishoorde in de UFC. Met een winstreak van zeven partijen en de CFFC titel en Victory FC titel op zak keerde Smith in 2016 terug in de UFC. Smith's doorbraak binnen de UFC kwam in 2017 toen hij als underdog won via TKO in de derde ronde tegen de destijds gevreesde Hector Lombard. Lombard had voor de partij zitten verkondigen dat hij nog nooit van Smith gehoord had. Dit zette kwaad bloed bij Smith die een ernstig uitgeputte Lombard tussen de tweede en derde ronde vroeg: 'Do you know my name, Hector?!'

Anthony Smith treft Jamahal Hill Foto: Getty Images

Smith zou vervolgens na een verlies tegen Thiago Santos overstappen naar de licht-zwaargewicht divisie. Het leek een zeer goede overstap te zijn. Smith wist in no-time de top te bereiken met overwinningen op ex-kampioenen Mauricio Rua en Rashad Evans. Nadat ook Volkan Oezdemir werd gestopt mocht Smith voor de titel vechten tegen Jon Jones. Smith verloor die partij. De Amerikaan revancheerde zich met een overwinning tegen Alexander Gustafsson, maar verloor vervolgens tweemaal waaronder van inmiddels voormalig kampioen Glover Teixeira. Echter wist Smith zich met drie overwinningen in de eerste ronde weer helemaal terug te vechten in de top van de divisie. Helaas voor Smith ging het eind juli mis. De Amerikaan verloor in de tweede ronde van Magomed Ankalaev via TKO. Smith zal moeten winnen van Jamahal Hill om in de top-5 te blijven.

Next Big Thing?

Hill is een van de opkomende vechters in de divisie. Hill kwam via de Dana White’s Contender Series (DWCS) de UFC binnen. De Amerikaan maakte in 2020 zijn debuut voor de organisatie. Hill leek met een perfecte drie uit drie 2021 in te gaan met onder meer overwinningen tegen Klidson Abreu en Ovince St.Preux. Echter werd de overwinning tegen Abreu omgezet in een no-contest nadat het bloed van Hill sporen van marihuana bevatte. Hill zou vervolgens verliezen van de Schot Paul Craig en er een hele vervelende armblessure aan overhouden. Het was eveneens voor Hill zijn eerste verlies van zijn carrière.

Is Jamahal Hill de nieuwste topcontender in de licht-zwaargewicht divisie? Foto: Getty Images

Hill kwam echter sterk terug en wist de talentvolle Australiër Jimmy Crute via een spijkerharde KO in de eerste ronde te verslaan. Het leverde Hill een 50.000 dollar bonus op en een gevecht tegen Johnny Walker. En ook tijdens deze partij wist Hill via een fantastische knockout in de eerste ronde te winnen. Wederom pakte hij de 50.000 dollar bonus en kreeg hij in augustus van dit jaar de kans om het op te nemen tegen Thiago Santos. Hill had het moeilijk, maar wist uiteindelijk in de vierde ronde het gevecht via TKO te beslissen en wederom een extra zakcentje via de Performance of the Night bonus te pakken. Nu krijgt Hill te maken met Anthony Smith. Een overwinning brengt hem in de top-5 van de divisie.

UFC op 11 maart

- Anthony Smith vs. Jamahal Hill

- Tyson Nam vs. Bruno Silva

