De locatie van het evenement is nog niet bekend. Echter lijkt het UFC APEX in Las Vegas de locatie te gaan worden. Eerder maakten we al bekend dat de UFC werkte aan de partij. Inmiddels kunnen we bevestigen dat het gevecht ook daadwerkelijk plaatsvindt op 17 september.

Zeer technisch

Cory Sandhagen is een van de meest technische vechters in de bantamgewicht divisie. Sandhagen werd in 2018 door de UFC overgenomen van de LFA organisatie. De Amerikaan maakte indruk in de UFC door zijn eerste drie partijen allemaal voortijdig te winnen. Sandhagen maakte hierdoor sprongen in de divisie en na overwinningen op John Lineker en Raphael Assuncao kreeg Sandhagen een contender partij aangeboden tegen Aljamain Sterling. Sandhagen had een complete offday en werd binnen anderhalve minuut gefinisht door Sterling.

Cory Sandhagen in actie Foto: Getty Images

Sandhagen ging echter niet bij de pakken neer zitten en wist via twee schitterende KO overwinningen tegen respectievelijk Marlon Moraes en Frankie Edgar zichzelf terug in het titelplaatje te vechten. Sandhagen werd vervolgens in een onofficiële contender partij gematcht tegen voormalig kampioen TJ Dillashaw. Sandhagen verloor een controversiële split decision. De Amerikaan had vervolgens een gelukje mee. Sterling raakte geblesseerd en kon zijn titel niet verdedigen tegen Petr Yan. Omdat ook TJ Dillashaw geblesseerd was mocht Sandhagen voor de interim titel vechten tegen Yan. Sandhagen verloor de partij via unanimous decision. Hij zal moeten winnen van Song Yadong om niet voor de derde maal te verliezen.

Grootste talent uit China

Song Yadong is een van de grootste Chinese talenten in de UFC. Yadong tekende in 2017 bij de UFC. De Chinees ging vervolgens trainen bij het Team Alpha Male van Urijah Faber. Yadong won zijn eerste vier UFC partijen zonder al teveel moeite. Zo werd overtuigend gewonnen van onder meer Felipe Arantes en Alejandro Perez. Ook de UFC zag dit en zette Yadong vervolgens tegen moeilijkere tegenstanders.

Song Yadong verslaag Marlon Moraes met een schitterende opstoot en pakt belangrijke overwinning in de bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

Yadong had zichtbaar moeite met het niveau en wist alleen ternauwernood van Marlon Vera te winnen. Echter heeft hij in zijn laatste drie partijen laten zien dat hij ongekende stappen heeft gemaakt in de divisie. Zowel Julio Arce als Marlon Moraes werden gefinisht. Yadong wordt nu beloond met een main event.

UFC op 17 september

- Cory Sandhagen vs. Song Yadong

- Andre Fili vs. Lando Vannata

- Trevin Giles vs. Louis Cosce

- Trey Ogden vs. Daniel Zellhuber

- Nikolas Motta vs. Cameron VanCamp

