De partij werd bekend gemaakt door All Access MMA en is inmiddels getekend.

Nooit opgeven

Calvin Kattar werd in 2017 door de UFC gecontracteerd. De op dat moment semi-prof maakte zijn debuut tegen Andre Fili. Kattar imponeerde en won de partij via unanimous decision. Nadat Kattar vervolgens ook Shane Burgos wist te finishen wist de vedergewicht divisie dat het een nieuwe speler had in de divisie. Echter ging het vervolgens mis tegen Renato Moicano. Kattar zou zich terugvechten met twee KO overwinningen in de eerste ronde tegen zowel Chris Fishgold als Ricardo Lamas. De Amerikaan kreeg vervolgens zijn eerste main event partij binnen de UFC aangeboden tegen Zabit Magomedsharipov.

Calvin Kattar domineerde in de partij tegen Giga Chikadze Foto: Getty Images

Kattar won de derde ronde, maar verloor de eerste twee ronden en daarmee de partij. Kattar won vervolgens van zowel Jeremy Stephens als Dan Ige en kreeg een zeer grote kans om zich te verzekeren van een titelgevecht toen hij in januari 2021 werd gematcht tegen voormalig kampioen Max Holloway. Kattar werd echter compleet weggevaagd door Holloway en verloor na vijf ronden via unanimous decision. Kattar zou vervolgens een jaartje rust nemen om in januari van dit jaar op zijn beurt Giga Chikadze totaal weg te vagen via unanimous decision. Nu treft Kattar niemand minder dan Josh Emmett.

Emmett maakte als ongeslagen vechter in 2016 zijn UFC debuut in Rotterdam. De Amerikaan nam een inval partij aan en won via split decision en een gebroken vinger van Jon Tuck. Emmett verloor vervolgens verrassend van Desmond Green en besloot om van het lichtgewicht over te stappen naar de vedergewicht divisie. Emmett won twee partijen achter elkaar en wist daarin onder meer Ricardo Lamas zwaar knockout te slaan. Vervolgens ging het compleet mis met Emmett. Hij verloor op een zware knockout in de tweede ronde van Jeremy Stephens.

Josh Emmett krijgt de kans om de top 5 van het vedergewicht binnen te komen op 18 juni Foto: Getty Images

Door deze knockout liep Emmett meerdere breuken in zijn gezicht op en zou hij een jaar langs de kant staan. Echter heeft de Amerikaan vanaf dat moment geen partij meer verloren. Emmett won vier gevechten op rij en deed dat via mooie knockouts tegen zowel Michael Johnson als Mirsad Bektic. Eveneens werden ook Dan Ige en Shane Burgos in een van de beste partijen van 2020 verslagen. Nu krijgt Emmett de kans om de stap naar de top 5 te maken tegen Kattar.

UFC 18 juni

- Calvin Kattar vs. Josh Emmett

- Damir Ismagulov vs. Guram Kutateladze

- Cody Stamann vs. Eddie Wineland

- Court McGee vs. Jeremiah Wells

- Julian Marquez vs. Gregory Rodrigues

- Phil Hawes vs. Deron Winn

- Kyle Daukaus vs. Roman Dolidze

- Jasmine Jasudavicius vs. Natalia Silva

- Maria Oliveira vs. Gloria de Paula

