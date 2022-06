Beide mannen haalden gisteren hun streefgewicht. Echter een paar uren later tijdens de ceremoniële wegingen voor publiek kwam Lauzon niet opdagen. De UFC gaf te kennen dat Lauzon last had van kramp en hierdoor had gevraagd de publiekelijke weging over te slaan.

Een half uur geleden werd bekend dat de partij gecanceld was. De oorzaak heeft echter niets met kramp te maken. Lauzon zegt dat de UFC dit had gezegd om onnodige speculaties te voorkomen. Lauzon kan echter al bijna een dag geen gewicht meer zetten op zijn linkerbeen. Zijn knie zit op slot en er zit totaal geen verbetering in. Hierdoor is de partij wederom komen te vervallen.

De volledige card van UFC Austin

Main Card

- Calvin Kattar vs. Josh Emmett

- Tim Means vs. Kevin Holland

- Joaquin Buckley vs. Albert Duraev

- Damir Ismagulov vs. Guram Kutateladze

- Julian Marquez vs. Gregory Rodrigues

Preliminary Card

- Adrian Yanez vs. Tony Kelley

- Jasmine Jasudavicius vs. Natalia Silva

- Court McGee vs. Jeremiah Wells

- Ricardo Ramos vs. Danny Chavez

- Maria Oliveira vs. Gloria de Paula

- Eddie Wineland vs. Cody Stamann

- Phil Hawes vs. Deron Winn

- Roman Dolidze vs. Kyle Daukaus

Waar kijk je UFC Austin?

De previewshow begint zondagochtend 19 juni om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

