Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Snelle start

Ad

De avond werd geopend met een middengewicht partij tussen Roman Dolidze en Kyle Daukaus. En van een aftastperiode was totaal geen sprake. Dolidze die in zijn afgelopen partijen werd bekritiseert dat hij erg safe vocht leek ditmaal een trein te moeten halen. Dolidze wist Daukaus al snel knockdown te slaan.

UFC UFC Austin | Kattar vs. Emmett uitslagen 3 UUR GELEDEN

Daukaus probeerde vervolgens tegen de Octagon op te klimmen. Echter pakte Dolidze de Amerikaan beet en wist hij een perfecte knie op het gezicht van Daukaus te landen. Dolidze won via KO in de eerste ronde. Een mooie overwinning voor de Georgiër.

Te taai

Soms heb je vechters die een ongelooflijk sterke kin hebben en hierdoor nauwelijks tot niet zijn te finishen. Hierdoor wordt ontzettend veel schade genomen en kan dit later in je carrière je parten gaan spelen. Deron Winn past perfect in dat plaatje. De Amerikaan werd volledig gedomineerd door Phil Hawes.

Rake ellebogen, rake trappen en rake stoten. Winn bleef in de partij. Uiteindelijk stopte de scheidsrechter in de tweede ronde de partij. Een uitstekende beslissing aangezien de scheidsrechter er moet zijn om de vechter te beschermen. Hawes maakte indruk en kan naar een top 15 vechter uitkijken.

Overklast

De partij tussen Cody Stamann en Eddie Wineland was op papier al een vrij aparte partij. Stamann hangt tegen de top 15 aan terwijl Wineland het ongelooflijk moeilijk heeft in de divisie. Het bleek ook in praktijk geen gelijkwaardige match-up te zijn. De normaal altijd sterk worstelende Stamann gooide het tegen Wineland over een andere boeg en begon met hem te kickboksen.

Stamann was veel te sterk en veel te scherp met zijn combinaties en gaf Wineland geen schijn van kans. Stamann besliste de partij binnen een minuut via TKO. Het leek er na afloop op dat Wineland zijn MMA pensioen wilde aankondigen. Echter kreeg hij geen interview en dus de kans niet om iets te zeggen.

Braziliaans feestje

Maria Oliveira heeft haar eerste overwinning in de UFC gepakt. Via split decision was ze te sterk voor landgenote Gloria de Paula. Het gevecht tussen beide vrouwen was zeer gelijkwaardig. Zowel Oliveira als de Paula hadden goede momenten. Oliveira kwam zeer agressief uit de hoek in de eerste ronde.

Maria Oliveira viert haar eerste UFC overwinning Foto: Getty Images

De Paula daarentegen probeerde meer via geplaatste stoten de partij te winnen. De derde ronde was zeer gelijkwaardig. Beide vrouwen wisten goede dingen te laten zien. Uiteindelijk was Oliveira na drie ronden de meest gelukkige van de twee.

Spinning Back Elbow

Ricardo Ramos schreef geschiedenis in de UFC. Hij pakte wederom een overwinning via een Spinning Back Elbow knockout. De Braziliaan flikte dat kunstje in 2017 ook al eens tegen Aiemann Zahabi. Ditmaal was Danny Chavez de ontvanger.

Ramos wist de partij vroeg in de eerste ronde te beslissen. Een belangrijke overwinning voor de Braziliaan die nu weer omhoog kan kijken in de divisie. Voor Chavez kan het weleens exit UFC betekenen. Echter weet je dat natuurlijk nooit zeker.

Daniel Gracie vechters

Jeremiah Wells heeft een nieuwe overwinning toegevoegd aan het ongekend sterke record van het Daniel Gracie Fight Team. Wells wist in de eerste ronde te winnen van Court McGee via een keiharde knockout. De Amerikaan pakte daarmee zijn derde overwinning in de UFC.

Samen met teamgenoten Pat Sabatini, Sean Brady en Andre Petrovski is hij nog altijd ongeslagen in de UFC. De vier Daniel Gracie vechters hebben een gecombineerd record van 15-0 in de Octagon. Een team met zeer gevaarlijke vechters kunnen we wel stellen.

Wat een debuut!

Jasmine Jasudavicius en Natalia Silva hadden het met elkaar aan de stok gisteren tijdens de wegingen. Jasudavicius daagde Silva uit die daar niet van gediend was. De Braziliaanse maakte haar debuut en wat voor een debuut. Van begin tot het einde gaf Silva een striking clinic weg in de Octagon.

Natalia Silva gaf haar visitekaartje af tijdens haar UFC debuut Foto: Getty Images

Jasudavicius kon niks doen tegen het snelle voetenwerk en precieze striking van de Braziliaanse. De Canadese probeerde het gevecht continu naar de grond te brengen, maar werd zelfs tweemaal met een hip-toss zelf naar de grond gewerkt. Silva won via unanimous decision. We gaan nog veel horen van deze Braziliaanse!

Geen genade!

Eindelijk mocht Adrian Yanez vechten voor eigen publiek. De Texaan nam het op tegen een van de meest gehate vechters in de UFC, namelijk Tony Kelley. Kelley die zich verbaal misdragen had tijdens het gevecht een paar weken geleden van zijn vriendin Andrea Lee moest het sindsdien flink ontgelden op social media. Kelley mistte ook nog eens zijn streefgewicht gisteren waarna de antipathie tegen de man uit Louisiana alleen maar erger werd.

UFC Austin | Adrian Yanez met de TKO voor eigen publiek

Kelley stak zowel tijdens de weging als tijdens zijn binnenkomst in het Moody Center zijn middenvingers op naar de fans. Yanez die nog niet verloor in de UFC wist wel raad met Kelley. Yanez won via KO in de eerste ronde en trakteerde vervolgens Kelley op twee middenvingers. Het kwam niet meer goed tussen beide mannen, maar wel qua prestatie voor Yanez. De Texaan pakte zijn vijfde overwinning in de UFC.

Robobama

De tweede partij van de main card was een knalpartij tussen Julian Marquez en Gregory Rodrigues. Het was op papier een partij die eigenlijk niet kon tegenvallen. Marquez werd overdonderd door de agressieve vechtstijl van Rodrigues. De Braziliaan die Robocop als bijnaam heeft en lijkt op voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama had Marquez continu aan het wankelen.

UFC Austin | Gregory Rodrigues met een fantastische KO

Marquez kwam vervolgens zelf naar voren, maar had niet meer genoeg in de tank. Rodrigues finishte het gevecht in de eerste ronde. Een fantastische prestatie van ‘Robobama’.

Kwalitatief zéér hoogwaardige partij

Het gevecht in de lichtgewicht divisie tussen Damir Ismagulov en Guram Kutateladze was een partij tussen twee mannen die ieder moment de rankings van de divisie kunnen bestormen. Kutateladze die in zijn debuut won van Mateusz Gamrot begon wederom uitstekend aan de partij. Ismagulov wankelde eventjes in de eerste ronde, maar wist te herstellen.

Het respect na afloop tussen Damir Ismagulov en Guram Kutateladze Foto: Getty Images

De Kazakse-Rus wist vervolgens meer in zijn spel te komen en was met zijn jabs en goed voetenwerk te snel voor de sterke Georgiër. Uiteindelijk zouden twee van de drie juryleden in het voordeel beslissen van Ismagulov. Echter had de beslissing evengoed de kant van Kutateladze uit kunnen vallen. Een technisch zeer sterke partij van beide heren.

Alles hard

Joaquin Buckley kent maar een stand en dat is alles hard met 100% power. En dat deed de Amerikaan dan ook tegen Albert Duraev. De Dagestani had nauwelijks antwoord op de vechtstijl van de Amerikaan. Ondanks dat Duraev als favoriet de partij inging wist hij zich geen raad met de continu aanvallende Buckley. Duraev leek op een gegeven moment moe te worden en initieerde steeds meer de takedown.

UFC Austin | Duraev mag niet verder, Buckley wint via TKO

Buckley wist die takedown regelmatig tegen te houden en trakteerde Duraev op een aantal rake stoten en knieën. Aan het einde van de tweede ronde zat het linkeroog van Duraev volledig dicht. De Dagestani kon niets meer zien waardoor de dokter de partij stopte. De overwinning ging naar Joaquin Buckley via TKO. Een zeer goede prestatie van ‘New Mansa’.

Big Mouth doet het opnieuw!

Kevin Holland staat nu niet bepaald bekend om zijn goed grondspel. De Amerikaan moet het hebben van zijn striking en dat bleek in eerste instantie ook wel in de partij tegen Tim Means. Means is een zeer taaie veteraan die heel moeilijk te finishen is. Means moest in de eerste ronde een aantal harde stoten slikken van Holland, maar vocht verder. In de tweede ronde wist Holland hem opnieuw ‘aan’ te slaan.

UFC Austin | Een fantastische D'Arce Choke submission voor Kevin Holland

Holland zag het en ging achter Means aan die op zijn beurt meteen voor de takedown ging. Holland wist die takedown perfect te pareren en gelijk de D’Arce Choke aan te zetten. Means kon geen kant op en tikte af. Een zeer sterke prestatie voor Holland die hiermee zijn tweede overwinning in de weltergewicht divisie pakt.

Minimaal

Het main event was een partij in het vedergewicht tussen de nummer vijf gerankte Calvin Kattar en de nummer acht gerankte Josh Emmett. Waar Kattar meer een volume striker is kun je over Emmett zeggen dat hij altijd voor de knockout gaat en alles hard gooit. Ook in dit gevecht bleken beide mannen niet tot nauwelijks af te wijken van hun normale gameplan. Kattar probeerde op afstand zijn punten te scoren met zijn prachtige jab.

UFC Austin | Josh Emmett pakt de overwinning via split decision

Emmett gooide alles voor de volle 100% en probeerde Kattar met iedere stoot knockout te slaan. Het was een zeer gelijkwaardige partij waar beide mannen succes hadden met hun striking. Uiteindelijk won Emmett via split decision na 25 intense minuten. Emmett gaat hiermee de top 5 van de divisie binnenkomen. Kattar lijkt voorlopig de top 5 uit te gaan. Echter was het gevecht zo evenwichtig dat beide mannen kunnen terugkijken op een mooie partij.

Kijk naar UFC Vegas 57

Al met al een zeer spectaculair evenement. Klik hier voor de uitslagen. Volgende week is de UFC terug in Las Vegas waar in het UFC APEX een spectaculair lichtgewicht gevecht op het programma staat. Arman Tsarukyan treft Mateusz Gamrot in het main event. Eveneens zien we ook Neil Magny op het canvas. Hij treft de ongeslagen Kazak Shavkat Rakhmonov in de weltergewicht divisie.

De previewshow begint zondagochtend 26 juni om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

Volledige card UFC Vegas 57

Main Card

- Arman Tsarukyan vs. Mateusz Gamrot

- Neil Magny vs. Shavkat Rakhmonov

- Josh Parisian vs. Alan Baudot

- Thiago Moises vs. Christos Giagos

- Nate Maness vs. Umar Nurmagomedov

- Chris Curtis vs. Rodolfo Vieira

Preliminary Card

- Carlos Ulberg vs. Tafon Nchukwi

- Shayilan Nuerdanbieke vs. TJ Brown

- Raulian Paiva vs. Sergey Morozov

- JP Buys vs. Cody Durden

- Brian Kelleher vs. Mario Bautista

- Vanessa Demopoulos vs. Jinh Yu Frey

UFC UFC San Diego | Vera treft Cruz in het main event op 13 augustus 4 UUR GELEDEN