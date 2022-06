Kattar is blij dat hij ditmaal binnen vijf maanden terugkeert in de Octagon en niet een jaar geen partij heeft. De timing is uitstekend en Kattar voelt zich ook goed.

Sterke comeback

Aan de andere kant was Kattar ook blij dat hij kon werken aan zijn terugkeer en zijn carrière een soort van kon ‘resetten’ na zijn slecht verlopen partij tegen Max Holloway in januari 2021.

Het tweede main event voor Calvin Kattar van dit jaar Foto: Getty Images

Na een jaar zonder partij kon Kattar niet wachten om het in januari 2022 op te nemen tegen Giga Chikadze. De mindset was uitstekend en het betaalde zich uit in de Chikadze partij.

Stacked top 10

Emmett is een andere ‘killer’ waar hij het nu tegen gaat opnemen. Alle vechters in de top 10 zijn volgens Kattar gevaarlijk en hebben meer dan genoeg kwaliteit om het iedereen lastig te maken.

Calvin Kattar domineerde in de partij tegen Giga Chikadze Foto: Getty Images

Kattar’s gameplan is om Emmett op hem te laten reageren en niet andersom. Kattar weet dat Emmett echt een ‘power puncher’ is. Kattar ziet zichzelf als een mix tussen een ‘power puncher’ en een ‘volume striker’.

Austin tweede thuis

Kattar kijkt ernaar uit om eindelijk weer eens voor publiek te vechten. De Amerikaan is blij dat hij de kans krijgt om in Texas te vechten. Immers is zijn zus verhuist naar Texas en heeft hij daar nu dus familie wonen.

Calvin Kattar treft Josh Emmett tijdens het main event van UFC Austin Foto: Getty Images

Kattar komt uit Boston en heeft uiteraard ook ‘The Boston mentality’. Volgens de Amerikaan houdt het in dat mensen uit Boston eerlijk en recht voor hun raap zijn. Eveneens zijn mensen uit Boston harde werkers.

Boston mentality

Kattar kreeg zijn bijnaam ‘The Boston Finisher’ toen hij vocht tijdens een regionaal evenement tegen een tegenstander uit New York. De promotor wilde er een Boston vs. New York aangelegenheid van maken. En omdat Kattar in die tijd veel finishes pakte werd hij tot ‘Boston Finisher’ gedoopt.

Waar kijk je UFC Austin?

De previewshow begint zondagochtend 19 juni om 00.00u op en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

