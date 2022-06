Bully Beatdown

Kevin Holland staat erom bekend dat hij altijd ‘keyboard warriors’ uitnodigd om naar zijn gym te komen. Holland laat weten dat er recent minder ‘aanmeldingen’ zijn geweest zodat er geen ‘bully beatdown’ meer heeft plaatsgevonden.

Tweede partij voor Kevin Holland in de weltergewicht divisie Foto: Getty Images

Tegenstander Tim Means is een veteraan en een goede complete vechter volgens Holland. De Amerikaan kijkt ernaar uit om zijn technieken te laten zien tegen Means en hem te verslaan.

Taaie tegenstander

Holland weet dat Means een zeer taaie vechter is die moeilijk te finishen is. Holland heeft geen problemen ermee om drie ronden te vechten en een decision te winnen. Hij is nog altijd aan het wennen aan de nieuwe divisie dus meer tijd om te vechten is altijd meegenomen.

Al zegt hij ook geen nee tegen een partij in het middengewicht. Holland wil gewoon vechten. Een gevecht is een gevecht. Tegen wie dan ook. Zolang ik de Octagon uitloop als winnaar ben ik tevreden zegt Holland.

Weltergewicht

Weltergewicht past qua frame veel beter dan Holland. Het was de verstandige keuze om te maken. Echter heeft Holland nooit gezegd dat hij slim was. Vechten is alles wat hem boeit.

Vier uur van woning

Austin is vier uur van zijn huis in Fort Worth. Voor Holland voelt het als een thuisgevecht. Na afloop reist hij nog naar Houston om vervolgens weer terug te keren in Fort Worth. Holland verwacht veel support al boeit het hem niet waar hij vecht. Het heeft geen invloed op het resultaat.

Succesvol weltergewicht debuut voor Kevin Holland tijdens UFC 272 Foto: Getty Images

Holland zegt dat hij geen antwoorden kan geven op vragen waaraan hij werkt. Hij werkt altijd hard en dat gaan we zien tegen Tim Means.

Holland in Holland?

Kevin Holland is nog nooit in ‘Holland’ geweest. Holland houdt totaal niet van andere plaatsen bezoek en is het liefst in de Verenigde Staten.

Waar kijk je UFC Austin?

De previewshow begint zondagochtend 19 juni om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

