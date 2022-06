Echter zal er ook worden uitgekeken naar de partij in het co-main event tussen de twee MMA veteranen Donald ‘Cowboy’ Cerrone en Joe Lauzon. De partij zou eigenlijk vorige maand al plaatsvinden. Destijds moest Cerrone zich terugtrekken in verband met een voedselvergiftiging. De UFC plande de partij opnieuw in en wel voor dit evenement.

Kattar 2.0

Calvin Kattar werd in 2017 door de UFC gecontracteerd. De op dat moment semi-prof maakte zijn debuut tegen Andre Fili. Kattar imponeerde en won de partij via unanimous decision. Nadat Kattar vervolgens ook Shane Burgos wist te finishen wist de vedergewicht divisie dat het een nieuwe speler had om rekening mee te houden. Echter ging het vervolgens mis tegen Renato Moicano. Kattar zou zich terugvechten met twee KO overwinningen in de eerste ronde tegen zowel Chris Fishgold als Ricardo Lamas. De Amerikaan kreeg vervolgens zijn eerste main event partij binnen de UFC aangeboden tegen Zabit Magomedsharipov.

Het tweede main event voor Calvin Kattar van dit jaar Foto: Getty Images

Kattar won de derde ronde, maar verloor de eerste twee ronden en daarmee de partij. Kattar won vervolgens van zowel Jeremy Stephens als Dan Ige en kreeg een zeer grote kans om zich te verzekeren van een titelgevecht toen hij in januari 2021 werd gematcht tegen voormalig kampioen Max Holloway. Kattar werd echter compleet weggevaagd door Holloway en verloor na vijf ronden via unanimous decision. Kattar zou vervolgens een jaartje rust nemen om in januari van dit jaar op zijn beurt Giga Chikadze totaal weg te vagen via unanimous decision. Nu treft Kattar niemand minder dan Josh Emmett.

Veel power

Emmett maakte als ongeslagen vechter in 2016 zijn UFC debuut in Rotterdam. De Amerikaan nam een inval partij aan en won via split decision en een gebroken vinger van Jon Tuck. Emmett verloor vervolgens verrassend van Desmond Green en besloot om van het lichtgewicht over te stappen naar de vedergewicht divisie. Emmett won twee partijen achter elkaar en wist daarin onder meer Ricardo Lamas zwaar knockout te slaan. Vervolgens ging het compleet mis met Emmett. Hij verloor op een zware knockout in de tweede ronde van Jeremy Stephens.

Josh Emmett vecht voor een plek in de top van de vedergewicht divisie Foto: Getty Images

Door deze knockout liep Emmett meerdere breuken in zijn gezicht op en zou hij een jaar langs de kant staan. Echter heeft de Amerikaan vanaf dat moment geen partij meer verloren. Emmett won vier gevechten op rij en deed dat via mooie knockouts tegen zowel Michael Johnson als Mirsad Bektic. Eveneens werden ook Dan Ige en Shane Burgos in een van de beste partijen van 2020 verslagen. Nu krijgt Emmett de kans om de stap naar de top van de divisie te maken tegen Kattar.

Cowboy

Donald ‘Cowboy’ Cerrone gaat het opnemen tegen Joe Lauzon. Het is eigenlijk opvallend dat beide mannen nooit eerder tegen elkaar vochten in de UFC. Cerrone kwam na de overname van de WEC door de UFC in 2011 de organisatie binnen. Cerrone vocht overal en altijd. Op elk tijdstip en elk moment kon de UFC een beroep doen op de publiekslieveling. Cerrone’s beste run in de UFC was tussen 2013 en 2015. Toen wist hij acht partijen achter elkaar te winnen. Met onder meer overwinningen op Jim Miller, Benson Henderson en Edson Barboza kreeg Cerrone de kans om voor de titel te vechten tegen kampioen Rafael Dos Anjos. Cerrone gaf niet thuis en werd na 66 seconden via TKO gefinisht.

Donald Cerrone in 38ste UFC partij tijdens UFC Austin Foto: Getty Images

Echter wist de Amerikaan zichzelf met vier finishes weer in de titelrace terug te knokken. Hij werd uiteindelijk een halt toegeroepen door Jorge Masvidal. Cerrone zou vervolgens nog tweemaal verliezen en leek zijn beste tijd achter zich te hebben. Tussen 2018 en 2019 zou de Amerikaan een opleving kennen waar hij onder meer wist te winnen van Mike Perry en Al Iaquinta. Die overwinning in mei 2019 tegen Iaquinta zou voorlopig de laatste zijn uit Cerrone’s carrière. Cowboy wist zijn laatste zes partijen niet te winnen en is naarstig opzoek naar een overwinning die zijn carrière nieuw leven in kan blazen. Deze overwinning zou moeten komen tegen Joe Lauzon.

Ongelooflijk taai

Lauzon is met zijn 37 jaar maar twee jaar jonger dan Cerrone. De Amerikaan kwam in 2006 de UFC binnen. Lauzon stond al gepland om mee te doen aan The Ultimate Fighter 5, maar de UFC had een invaller nodig om het op te nemen tegen voormalig kampioen Jens Pulver. Lauzon was een gigantische underdog en deed wat niemand had verwacht. Hij sloeg Pulver KO in de eerste ronde. Ondanks dit gegeven moest Lauzon toch gewoon via TUF de UFC bereiken. Lauzon verloor van latere finalist Manvel Gamburyan, maar werd toch door de UFC binnengehaald. Lauzon die eigenlijk veel meer een grondspecialist is dan een stand-up vechter zou nooit in de top van de divisie vechten.

Joe Lauzon keert na tweeënhalf jaar terug in de Octagon Foto: Getty Images

Daarvoor verloor hij teveel partijen tegen de betere tegenstanders. Echter was Lauzon wel altijd competitief en wist hij ook een aantal sterke overwinningen te pakken tegen onder meer Jeremy Stephens, Takanori Gomi, Michael Chiesa en Diego Sanchez. In oktober 2019 wist Lauzon zijn losing streak van drie partijen eindelijk te doorbreken door Jonathan Pearce via TKO in de eerste ronde voor eigen publiek te finishen. Het was voor Lauzon een prachtig moment om zijn carrière te beëindigden. Lange tijd speelde de Amerikaan met de gedachte om te stoppen. Echter werd het waakvlammetje weer een vuurtje en tekende hij een nieuwe verbintenis begin dit jaar om het op te nemen tegen Donald Cerrone. Lauzon keert dus voor het eerst sinds tweeënhalf jaar terug in de Octagon tijdens UFC Austin.

Dirty Bird

Tim Means vecht dit jaar alweer tien jaar voor de UFC. De Amerikaan is een van die veteranen waar veel nieuwe talenten zich op stuk bijten. Means komt altijd om te vechten en is voor bijna niemand een makkelijke tegenstander. Means wist in zijn UFC carrière onder meer partijen te winnen tegen mannen als John Howard, Thiago Alves, Dhiego Lima en Alex Garcia. ‘The Dirty Bird’ verloor echter wel de gevechten die hem zouden doen stijgen in de divisie.

Tim Means kan vierde opeenvolgende overwinning pakken tijdens UFC Austin Foto: Getty Images

Means heeft echter sinds zijn verlies in februari 2020 tegen Daniel Rodriguez een stijgende lijn te pakken. Zo wist hij zijn laatste drie partijen te winnen. Zijn beste prestatie in de UFC sinds zijn winstreak van vier partijen in de periode tussen 2014 en 2015. Means versloeg respectievelijk Laureano Staropoli, Mike Perry en Nicolas Dalby en zal er alles aan gaan doen om Kevin Holland aan dat rijtje toe te voegen.

Big Mouth

Holland is een publiekslieveling. De Amerikaan kwam bij het grote publiek voor het eerst op de radar tijdens het eerste seizoen van de Dana White’s Contender Series. Holland won zijn partij, maar kreeg geen contract. Dana White ergerde zich groen en geel aan het continue gepraat van Holland in de Octagon. Twee maanden na de partij van Holland had White een tegenstander nodig om het op te nemen tegen Thiago Santos. De matchmakers belden iedereen die een contract had gewonnen, maar niemand accepteerde de partij. Dana White zei: “Call big mouth, let’s see if he takes that fight”. Holland nam de partij aan en wist Santos drie ronden partij te geven. Hij verloor echter wel via unanimous decision.

Tweede partij voor Kevin Holland in de weltergewicht divisie Foto: Getty Images

Dana White was om en gaf Holland een contract en de rest is geschiedenis. Holland won acht van zijn daarop volgende negen partijen. Onder meer de legendarische ‘Jacaré’ Souza werd via knockout verslagen. Na een winstreak van vijf partijen te hebben opgebouwd in 2020 kreeg Holland te maken met sterkere competitie. Holland die geen sterke groundgame heeft verloor kansloos van zowel Derek Brunson en Marvin Vettori. Nadat vervolgens een no-contest werd gevochten tegen Kyle Daukaus maakte Holland eindelijk de overstap naar het weltergewicht. Tijdens zijn debuut eerder dit jaar werd gewonnen via TKO in de tweede ronde van Alex Oliveira. Een overwinning tegen Means zal Holland kortbij een top 15 klassering in de divisie brengen.

KO of the century

Joaquin Buckley is een man die pas sinds 2020 in de UFC actief is, maar al veel indruk heeft achtergelaten in zijn partijen in de Octagon. De Amerikaan kwam via een invalpartij de UFC binnen die hij verloor van Kevin Holland. Vervolgens wist hij KO van het jaar neer te zetten in zijn partij tegen Impa Kasanganay. Buckley besliste de partij via een spinning back kick terwijl zijn andere been werd vastgehouden door zijn tegenstander. Een ongekende KO die we nog vaak voorbij zien komen.

Joaquin Buckley is terug en op zoek naar een nieuwe 'highlight reel' knockout Foto: Getty Images

Buckley vervolgde zijn UFC carrière met een volgende KO overwinning tegen Jordan Wright. Buckley had naam gemaakt en was torenhoog favoriet in zijn partij tegen Alessio Di Chirico. Echter gebeurde er iets wat eigenlijk niemand had verwacht. Buckley verloor via een head kick KO tegen de Italiaan. Het zorgde ervoor dat Buckley geen partij tegen een top 15 tegenstander kreeg, maar genoegen moest nemen met een ongerankte tegenstander in zijn daarop volgende gevecht. Buckley wist vervolgens te winnen van zowel Antonio Arroyo als Abdul Razak Alhassan en krijgt nu te maken met Albert Duraev.

Grote meneer in Rusland

Duraev is een twee-divisie ACB kampioen en komt uit Dagestan. De Rus wist in zijn thuisland indruk te maken bij de sterke M-1 Global en ACB organisaties. Duraev wist onder meer sterke tegenstanders als Ustarmagomed Gadzhidaudov en Vyacheslav Vasilevskiy te finishen. Na zijn titelverdediging in september 2019 bij de ACB organisatie tegen Piotr Strus werd het stil rond Duraev. De Rus had zijn zinnen gezet op een contract bij de UFC echter bleef het belletje van de organisatie uit. Eveneens had Duraev visumproblemen.

Voormalig twee-divisie ACB kampioen Albert Duraev vecht zijn tweede UFC partij Foto: Getty Images

Duraev weigerde ergens anders te vechten en moest drie jaar wachten op zijn kans. Die kwam er tijdens de Dana White’s Contender Series vorig jaar. Duraev versloeg de Braziliaan Caio Bittencourt via Neck Crank submission in de eerste ronde en verdiende daarmee zijn UFC contract. Dana White plande dezelfde week nog een partij in voor Duraev die in oktober vorig jaar zijn officiële UFC debuut maakte tegen Roman Kopylov. Duraev vocht geen hoogstaande partij, maar won wel via unanimous decision. Nu krijgt hij de kans om het op te nemen tegen Joaquin Buckley.

Ongeslagen in de UFC

Damir Ismagulov is een Russische vechter van Kazakse afkomst. De talentvolle Ismagulov kwam als kampioen van M-1 Global in 2018 over naar de UFC. Dit kon omdat beide organisaties een clausule in het contract van de kampioen hadden gezet. Als je bij M-1 Global een keer je titel verdedigde mocht je overstappen naar de UFC. Ismagulov maakte hier na zijn tweede verdediging gebruik van. De Rus heeft in de UFC tot dusver geen fout gemaakt in de Octagon.

Damir Ismagulov is nog steeds ongeslagen in de UFC Foto: Getty Images

Ismagulov won zijn vier partijen. Onder andere Joel Alvarez en Thiago Moises werden op het oog eenvoudig verslagen. Ismagulov verloor echter in oktober de strijd met de weegschaal en was 7.5lbs te zwaar. Hierdoor ging zijn partij tegen Magomed Mustafaev niet door en werd hij ook uit de rankings gehaald. Echter een overwinning tegen Kutateladze kan hier verandering in brengen.

Gevaarlijke outsider

Alleen is dit simpeler gezegd dan gedaan. De vaste trainingspartner van Khamzat Chimaev is een zeer onderschatte vechter. Kutateladze die eveneens in Zweden traint wist zich in de Superior Challenge en Brave CF organisaties te laten gelden. De Georgiër probeerde vervolgens door de UFC getekend te worden, maar kreeg geen gehoor. Uiteindelijk had de UFC iemand nodig om het tegen de ongeslagen Mateusz Gamrot op te nemen in oktober 2020 nadat de originele tegenstander van Gamrot zich terug trok.

Guram Kutateladze hoopt na zijn sterk debuut ook tijdens zijn tweede partij goed voor de dag te komen Foto: Getty Images

Kutateladze gaf gehoor aan de oproep en debuteerde voor de UFC. Als underdog wist hij in een zeer sterke partij de Pool Gamrot zijn eerste verliespartij van zijn carrière toe te brengen. Kutateladze won via split decision en pakte eveneens de Fight of the Night bonus. Mede door blessures kwam de Georgiër in 2021 niet in actie. Kwalitatief gezien is de partij tegen Ismagulov een van de beste gevechten op dit evenement.

The Cuban Missile Crisis

Julian Marquez is een populaire vechter in de UFC middengewicht divisie. De Amerikaan kwam bij het grote publiek voor het eerst in beeld in 2017 tijdens het eerste seizoen van de Dana White's Contender Series. Marquez dwong via een spectaculaire headkick KO in de tweede ronde tegen Phil Hawes een UFC contract af. Vier maanden later maakte Marquez met succes zijn debuut in de UFC. Via een Guillotine Choke submission in de tweede ronde werd gewonnen van de Engelsman Darren Stewart. Nadat vervolgens via split decision werd verloren van Alessio Di Chirico braken er vervelende tijden aan voor Marquez. Liefst tweeënhalf jaar stond hij buitenspel in verband met meerdere blessures.

Julian Marquez is een van de meest ondergewaardeerde vechters in de middengewicht divisie Foto: Getty Images

Uiteindelijk keerde hij in februari 2021 terug in de Octagon tegen Maki Pitolo. Marquez leek totaal niet zichzelf en stond op het punt de partij via unanimous decision te verliezen. Echter voorkwam hij dit door Pitolo in de laatste minuut via een Anaconda Choke submission te stoppen. Twee maanden later voegde hij hier een Rear Naked Choke overwinning aan toe tegen Sam Alvey in de tweede ronde. Marquez won drie van zijn vier UFC partijen en won tijdens die drie partijen eveneens drie bonussen van 50.000 dollar per stuk. Marquez is bij de MMA fans eveneens bekend als degene die de Amerikaanse superster Miley Cyrus op date vroeg na afloop van zijn overwinning tegen Pitolo.

Brazilian Obama

De bij Sanford MMA trainende Gregory Rodrigues probeerde in 2020 de UFC binnen te komen via de Dana White’s Contender Series. Rodrigues ging zwaar knockout en moest via de LFA uiteindelijk een weg vinden naar de UFC. De Braziliaan kreeg zijn contract nadat hij de titel won voor die organisatie. In de UFC heeft Rodrigues tot dusver een goede indruk gemaakt. Zo won hij zijn debuut tegen Dusko Todorovic en versloeg hij Jun Yong Park via TKO in de tweede ronde.

Gregory Rodrigues vecht nooit een saaie partij Foto: Getty Images

De partij werd verkozen tot Fight of the Night. Rodrigues liep in februari van dit jaar tegen zijn eerste verliespartij aan. De Braziliaan verloor in een competitief gevecht van Armen Petrosyan via split decision. Rodrigues die de bijnaam ‘Robocop’ draagt wordt door MMA fans de ‘Brazilian Obama’ genoemd. De Braziliaan die inderdaad wel iets weg heeft van de voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama was hier niet blij mee, maar heeft inmiddels de bijnaam geaccepteerd.

Prelim pareltje

Zoals inmiddels bekend kiezen we bij Eurosport iedere week een zeer talentvolle vechter die op de prelims vecht. Deze week kunnen we eigenlijk maar voor een optie gaan en dat is uiteraard Adrian Yanez. De Texaan krijgt eindelijk de kans om in de UFC voor eigen publiek te vechten. Yanez die veel van zijn partijen voor de LFA vocht kreeg in 2020 de kans om tijdens de Dana White’s Contender Series een UFC contract te verdienen. Yanez deed dit door Brady Huang binnen 39 seconden via TKO te stoppen.

Adrian Yanez is een van de grootste talenten in de bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

Yanez maakte in hetzelfde jaar nog zijn debuut met een geweldige headkick knockout overwinning tegen Victor Rodriguez. Vervolgens won de Texaan ook via knockout van Gustavo Lopez en werd hij gematcht tegen een ander talent Randy Costa. Yanez had het ongelooflijk zwaar in de eerste ronde en leek op het randje van gefinisht te worden. Echter wist Yanez de partij in de tweede ronde te keren en zelf via TKO te winnen. Tijdens zijn meest recente partij vorig jaar november moest Yanez de volle drie ronden vechten tegen Davey Grant. Yanez won via split decision en heeft in vier UFC partijen liefst drie Performance bonussen gepakt en een Fight of the Night bonus. Nu wacht Tony Kelley.

Waar kijk je UFC Austin?

De previewshow begint zondagochtend 19 juni om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De volledige card van UFC Austin

Main Card

- Calvin Kattar vs. Josh Emmett

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

- Tim Means vs. Kevin Holland

- Joaquin Buckley vs. Albert Duraev

- Damir Ismagulov vs. Guram Kutateladze

- Julian Marquez vs. Gregory Rodrigues

Preliminary Card

- Adrian Yanez vs. Tony Kelley

- Jasmine Jasudavicius vs. Natalia Silva

- Court McGee vs. Jeremiah Wells

- Ricardo Ramos vs. Danny Chavez

- Maria Oliveira vs. Gloria de Paula

- Eddie Wineland vs. Cody Stamann

- Phil Hawes vs. Deron Winn

- Roman Dolidze vs. Kyle Daukaus

