Moody Center

De UFC lijkt om de vier jaar terug te keren in Austin, Texas. In 2010, 2014 en 2018 organiseerde de UFC al Fight Night evenementen in Austin. Destijds was het Frank Erwin Center driemaal het decor voor het evenement. Ditmaal is de UFC te gast in het gloednieuwe Moody Center.

Ad

UFC UFC Austin | “Ik wil blijven doorgroeien in het weltergewicht” – Kevin Holland 14 UUR GELEDEN

Het Moody Center verving twee maanden geleden officieel het Frank Erwin Center dat inmiddels is gesloten. Slechts een vechter gaat voor de tweede keer vechten in Austin voor de UFC. Vier jaar geleden was Donald Cerrone actief in het main event tegen Alex Oliveira. Nu treft hij Joe Lauzon in het co-main event.

Top van de divisie

Calvin Kattar en Josh Emmett vechten voor een plek in de top van de vedergewicht divisie. Kattar kwam eerder dit jaar sterk terug na zijn ongelooflijke oorwassing een jaar eerder tegen Max Holloway. Kattar vocht sterk tegen Giga Chikadze en pakte via unanimous decision een nodige en hele goede overwinning. Emmett daarentegen won zijn laatste vier partijen en deed dit op overtuigende wijze. Zo versloeg hij Dan Ige, Shane Burgos en Mirsad Bektic. In die laatste twee partijen pakte hij eveneens een bonus. De winnaar van de clash tussen beide mannen kan een contender partij in de nabije toekomst krijgen.

Interview Calvin Kattar

UFC Austin | “Het vechten voor publiek geeft me energie” – Calvin Kattar

MMA veteranen

Het co-main event zou eigenlijk al vorige maand plaatsvinden, maar werd uitgesteld nadat Donald Cerrone de dag voor de partij een voedselvergiftiging opliep. Nu gaat de partij tegen Joe Lauzon wel door en treffen beide mannen elkaar in de lichtgewicht divisie. Cerrone kan een overwinning heel goed gebruiken.

Donald Cerrone in 38ste UFC partij tijdens UFC Austin Foto: Getty Images

De publiekslieveling won voor het laatst drie jaar geleden en bleef in zijn laatste zes partijen zonder overwinning. Lauzon daarentegen won zijn laatste partij in 2019 tegen Jonathan Pearce en dacht er vervolgens aan om te stoppen. Echter is hij nu alsnog terug en tekende hij een nieuw contract bij de UFC. Zowel Cerrone als Lauzon komen altijd om te vechten. Het is een partij die je niet mag missen.

Taaie veteraan vs. Mister Big Mouth

Tim Means is al jaren niet meer weg te denken uit de UFC. De Amerikaan is weliswaar geen absolute topvechter, maar spektakel zal hij altijd brengen. Means is de perfecte gatekeeper om te kijken in hoeverre vechters de top 15 van de weltergewicht divisie aankunnen. Al veel vechters beten zich stuk op de Amerikaan. Nu mag Kevin Holland het gaan proberen. Door Dana White 'Big Mouth' genoemd (zie preview ), maar inmiddels een gewaardeerde kracht in de UFC. Holland vocht zichzelf in de top 10 van de middengewicht divisie, maar kreeg te maken met sterke worstelaars waar hij qua techniek en frame niet tegen was opgewassen. Holland heeft inmiddels zijn weltergewicht debuut gemaakt en gewonnen van Alex Oliveira. De vraag is of hij tegen Tim Means de volgende stap kan zetten.

Interview Kevin Holland

UFC Austin | “Ik wil blijven doorgroeien in het weltergewicht” – Kevin Holland

DE VOLLEDIGE CARD VAN UFC AUSTIN

Main Card

- Calvin Kattar vs. Josh Emmett

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

- Tim Means vs. Kevin Holland

- Joaquin Buckley vs. Albert Duraev

- Damir Ismagulov vs. Guram Kutateladze

- Julian Marquez vs. Gregory Rodrigues

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Adrian Yanez vs. Tony Kelley

- Jasmine Jasudavicius vs. Natalia Silva

- Court McGee vs. Jeremiah Wells

- Ricardo Ramos vs. Danny Chavez

- Maria Oliveira vs. Gloria de Paula

- Eddie Wineland vs. Cody Stamann

- Phil Hawes vs. Deron Winn

- Roman Dolidze vs. Kyle Daukaus

WAAR KIJK JE UFC AUSTIN?

De previewshow begint zondagochtend 19 juni om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

UFC UFC | Zabit Magomedsharipov (31) kondigt MMA pensioen aan EEN DAG GELEDEN