Eveneens stonden Kevin Holland enTim Means tegenover elkaar in het co-main event van de avond.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Josh Emmett def. Calvin Kattar via SD (47-48, 48-47, 48-47).

- Kevin Holland def. Tim Means via Submission (D’Arce Choke) – R2, 1:28.

- Joaquin Buckley def. Albert Duraev via TKO (Doctor Stoppage) – R3, 0:10.

- Damir Ismagulov def. Guram Kutateladze via SD (28-29, 29-28, 30-27).

- Gregory Rodrigues def. Julian Marquez via KO (Punches) – R1, 3:18.

- Adrian Yanez def. Tony Kelley via KO (Punches) – R1, 3:49.

Preliminary Card

- Natalia Silva def. Jasmine Jasudavicius via UD (30-26, 30-27, 30-27).

- Jeremiah Wells def. Court McGee via KO (Punch) – R1, 1:34.

- Ricardo Ramos def. Danny Chavez via KO (Spinning Back Elbow) – R1, 1:12.

- Maria Oliveira def. Gloria de Paula via SD (28-29, 29-28, 29-28).

- Cody Stamann def. Eddie Wineland via TKO (Punches) – R1, 0:59.

- Phil Hawes def. Deron Winn via TKO (Elbows) – R2, 4:25.

- Roman Dolidze def. Kyle Daukaus via KO (Knee) – R1, 1:13.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Dolidze, Hawes, Stamann, Ramos, Wells, Yanez, Rodrigues, Buckley & Holland.

Performance of the Night: Kattar vs. Emmett

