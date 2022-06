Zoals bekend worden een dag voor aanvang van het evenement de vechters gewogen. Dit gebeurt door de Athletic Commission die hiervoor is aangesteld.

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Check hier ook interviews met Calvin Kattar en Kevin Holland

Ad

UFC UFC Austin | Kattar vs. Emmett, Cerrone vs. Lauzon en veel meer zie je live op discovery+ 7 UUR GELEDEN

Main Card

- Calvin Kattar (146 lbs) vs. Josh Emmett (145.5 lbs)

- Donald Cerrone (155 lbs) vs. Joe Lauzon (154.75)

- Tim Means (170.5 lbs) vs. Kevin Holland (170 lbs)

- Joaquin Buckley (184 lbs) vs. Albert Duraev (185.5 lbs)

- Damir Ismagulov (155 lbs) vs. Guram Kutateladze (155.5 lbs)

- Julian Marquez (185.5 lbs) vs. Gregory Rodrigues (185.5 lbs)

Preliminary Card

- Adrian Yanez (135.5 lbs) vs. Tony Kelley (137.5 lbs*)

- Jasmine Jasudavicius (124.75 lbs) vs. Natalia Silva (125.5 lbs)

- Court McGee (170 lbs) vs. Jeremiah Wells (171 lbs)

- Ricardo Ramos (146 lbs) vs. Danny Chavez (145 lbs)

- Maria Oliveira (115 lbs) vs. Gloria de Paula (115 lbs)

- Eddie Wineland (135 lbs) vs. Cody Stamann (135.5 lbs)

- Phil Hawes (185 lbs) vs. Deron Winn (186 lbs)

- Roman Dolidze (185.5 lbs) vs. Kyle Daukaus (185.5 lbs)

* Kelley woog 1.5 pond te zwaar en moet een 20% van zijn gage afstaan aan tegenstander Yanez.

Waar kijk je UFC Austin?

De previewshow begint zondagochtend 19 juni om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

UFC UFC Austin | “Ik wil blijven doorgroeien in het weltergewicht” – Kevin Holland 17 UUR GELEDEN