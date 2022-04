De partij werd bekend gemaakt door MMA Fighting en vervolgens door beide kampen bevestigd.

Erin Blanchfield is een van de grootste toptalenten in de vlieggewicht divisie. De Amerikaanse werd in 2021 door de UFC gecontracteerd. Daarvoor had ze al sterke optredens neergezet bij de CFFC en Invicta FC organisaties. Blanchfield debuteerde tegen Sarah Alpar. Blanchfield domineerde Alpar compleet en won haar debuut via unanimous decision. Drie maanden later flikte ze datzelfde kunststukje door de eveneens getalenteerde Miranda Maverick compleet te domineren. Blanchfield gaat het nu opnemen tegen de immer taaie JJ Aldrich.

Blanchfield in actie tegen Maverick Foto: Getty Images

Uitstekende run

Aldrich is zeven jaar ouder dan Blanchfield en wordt onterecht vaak over het hoofd gezien binnen de divisie. De trainingspartner van onder meer Rose Namajunas en Miranda Maverick vecht al sinds 2016 in de UFC. Aldrich begon haar UFC run in de strogewicht divisie, maar zou overstappen naar het vlieggewicht. Aldrich had een moeilijk begin in de nieuwe divisie met maar een overwinning in drie optredens.

JJ Aldrich vecht voor een plek in de rankings op 4 juni Foto: Getty Images

Echter heeft ze inmiddels de smaak te pakken en won ze haar meest recente drie partijen. Onder meer Cortney Casey en Gillian Robertson werden verslagen. Mocht Aldrich er ook in slagen om Blanchfield te verslaan pakt ze voor het eerst een winstreak van vier partijen in haar carrière en zal ze de rankings binnenkomen.

UFC op 4 juni

- Dan Ige vs. Movsar Evloev

- Cynthia Calvillo vs. TBA

- Erin Blanchfield vs. JJ Aldrich

- Joaquin Buckley vs. Abusupiyan Magomedov

- Jeff Molina vs. Zhalgas Zhumagulov

- Ode’ Osbourne vs. Zarrukh Adashev

- Poliana Botelho vs. Karine Silva

- Andreas Michailidis vs. Rinat Fakhretdinov

