Een locatie voor het evenement is tot op heden nog niet bekend. Ag fight meldde de partij tussen beide vlieggewichten.

Poliana Botelho's laatste overwinning dateert uit 2019

Poliana Botelho komt uit voor het bekende Nova União team in Brazilië. De Braziliaanse tekende als XFC kampioene in 2016 bij de UFC. Uiteindelijk duurde het in verband met een blessure tot 2017 alvorens Botelho haar debuut maakte. Een succesvol debuut tegen Pearl Gonzalez dat werd gewonnen via unanimous decision. Nadat Botelho vervolgens Syuri Kondo binnen 33 seconden via KO wist te stoppen leek Botelho in een sneltreinvaart op weg naar de top van de divisie.

Botelho werd echter een halt toegeroepen door Cynthia Calvillo die de Braziliaanse via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde wist te finishen. Sindsdien gaat het moeizaam met Botelho en won ze alleen nog maar op het nippertje van Lauren Mueller. Botelho's meest recente partijen gingen verloren waardoor haar laatste overwinning dateert uit 2019. Nu treft ze haar debuterende landgenote Karine Silva.

"Killer" Karine heeft vijf partijen achter elkaar gewonnen

Karine Silva maakt haar UFC debuut op 4 juni Foto: Getty Images

"Killer" Karine zoals ze in Brazilië bekend staat is een talentvolle atlete uit het Gile Ribeiro Team. Silva vocht het gros van haar partijen voor het Braziliaanse Aspera FC en was daar ook succesvol met zes finishes in evenveel optredens. Uitstapjes naar XFC, Fight Nights Global en Katana Fight waren minder succesvol en werden alle drie verloren. Silva wist tussen 2019 en 2020 een winstreak van vier partijen neer te zetten.

Dit bleef niet onopgemerkt waarna ze in 2021 mocht vechten tijdens het vijfde seizoen van de Dana White's Contender Series. Tegenstandster was de Chinese Qihui Yan. Silva had het moeilijk met de fysiek veel sterker ogende Chinese, maar wist in de tweede ronde de overwinning via Guillotine Choke submission te pakken. UFC president Dana White was enthousiast en gaf de Braziliaanse een contract. Nu mag ze tegen Botelho haar UFC debuut gaan maken.

