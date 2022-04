Het evenement op 4 juni vindt plaats op een nog onbekende locatie. MMA Junkie maakte melding van de partij die sindsdien is bevestigd door beide kampen.

Joaquin Buckley is een man die pas sinds 2020 in de UFC actief is, maar al veel indruk heeft achtergelaten in zijn partijen in de Octagon. De Amerikaan kwam via een invalpartij de UFC binnen die hij verloor van Kevin Holland. Vervolgens wist hij KO van het jaar neer te zetten in zijn partij tegen Impa Kasanganay. Buckley besliste de partij via een spinning back kick terwijl zijn andere been werd vastgehouden door zijn tegenstander.

Ad

UFC UFC Vegas 53 | Fili neemt het op tegen Brito op 30 april GISTEREN OM 18:34

Een ongekende KO die we nog vaak voorbij zien komen. Buckley vervolgde zijn UFC carrière met een volgende KO overwinning tegen Jordan Wright. Buckley had naam gemaakt en was torenhoog favoriet in zijn partij tegen Alessio Di Chirico.

KO van het jaar

Echter gebeurde er iets wat eigenlijk niemand had verwacht. Buckley verloor via een head kick KO tegen de Italiaan. Het zorgde ervoor dat Buckley geen partij tegen een top 15 tegenstander kreeg, maar genoegen moest nemen met een ongerankte tegenstander in zijn daarop volgende gevecht. Buckley wist vervolgens te winnen van Antonio Arroyo en Abdul Razak Alhassan en krijgt nu te maken met debutant Abusupiyan Magomedov.

Magomedov is een in Rusland geboren vechter die uitkomst voor Duitsland. Magomedov vocht ook het grootste deel van zijn carrière voor de bekende Duitse organisaties zoals GMC, Mix Fight Gala en Superior FC. Magomedov maakte pas echt naam en werd bekend bij het grote publiek in 2018. Hij deed mee aan het eerste PFL toernooi. De winnaar van dit toernooi zou een miljoen dollar op zijn rekening mogen bijschrijven.

PFL finalist

Magomedov die voor veel mensen een grote onbekende was wist zich met twee finishes in de eerste ronde van het toernooi fluitend te plaatsen voor de kwartfinales. In de kwartfinales werd via tie-breaker gewonnen van Gasan Umalatov en in de halve finale via unanimous decision tegen Sadibou Sy. Hierdoor vocht Magomedov op oudjaarsavond 2018 voor de titel en 1 miljoen dollar tegen Louis Taylor. Magomedov ging zwaar KO na 33 seconden en zou niet terugkeren bij de PFL. Hij tekende uiteindelijk bij het Poolse KSW waar hij een partij vocht en won. Eind 2021 contracteerde de UFC de PFL finalist. Nu maakt hij na twee afzeggingen in juni zijn debuut tegen Buckley.

Abusupiyan Magomedov gaat op 4 juni zijn UFC debuut maken (Photo Credits: Magomedov IG) Foto: Other Agency

UFC op 4 juni

- Dan Ige vs. Movsar Evloev

- Cynthia Calvillo vs. TBA

- Joaquin Buckley vs. Abusupiyan Magomedov

- Jeff Molina vs. Zhalgas Zhumagulov

- Ode’ Osbourne vs. Zarrukh Adashev

- Poliana Botelho vs. Karine Silva

- Andreas Michailidis vs. Rinat Fakhretdinov

UFC UFC | Derde poging op 18 juni voor partij tussen Hawes en Winn 02/04/2022 OM 00:34