Het was voor het eerst in zijn inmiddels 15 UFC partijen dat Blaydes het gevecht niet naar de grond bracht. Een unicum voor de Amerikaan die via TKO in de tweede ronde een statement maakte ten opzichte van de andere vechters in de top van de UFC zwaargewicht divisie.

Wat de UFC met Blaydes gaat doen is moeilijk. De Amerikaan verloor immers tweemaal van huidig kampioen Francis Ngannou waardoor het moeilijk voor Blaydes zal worden om in de buurt van een nieuw titelgevecht te komen. Echter met Ngannou langs de kans met een blessure kan Blaydes proberen een aantal belangrijke overwinningen tegen andere toppers te behalen om zo zijn kans op een nieuwe partij tegen Ngannou enigszins te vergroten.

