Het UFC Columbus evenement is het eerste Fight Night evenement van de UFC in de Verenigde Staten dat voor publiek toegankelijk is sinds de coronapandemie. De Fight Night vindt plaats in de Nationwide Arena. Ariel Helwani meldde de partij tussen Blaydes en Daukaus.

Curtis Blaydes heeft het beste worstelspel in de zwaargewicht divisie

Curtis Blaydes is al jaren een van de gevestigde namen in de UFC zwaargewicht divisie. De Amerikaan is misschien wel de beste worstelaar in de zwaargewicht divisie. Blaydes begon zijn UFC carrière in 2016 met een gevecht tegen huidig zwaargewicht kampioen Francis Ngannou. Blaydes verloor de partij nadat hij een scheur boven zijn oog opliep. Echter ging Blaydes vanaf dat moment als een trein. Blaydes versloeg onder meer Alistair Overeem en Mark Hunt en dwong daarmee een contender partij af tegen wederom Francis Ngannou. Wederom was Ngannou de dwarsligger voor Blaydes. Via KO in de eerste ronde werd verloren.

Blaydes moest zich vervolgens wéér opnieuw terugvechten en deed dit met overwinningen tegen voormalig kampioen Junior Dos Santos en Alexander Volkov. Blaydes verdiende daarmee een #1 contenderpartij tegen Derrick Lewis. Wederom verloor Blaydes via KO, ditmaal in de tweede ronde en heeft hij nog altijd zijn titelgevecht niet gehad in de UFC. In zijn meest recente partij versloeg hij Jairzinho Rozenstruik via unanimous decision. Hij wist de Surinamer over 15 minuten te controleren op de grond. Nu treft hij Chris Daukaus.

Chris Daukaus pakte drie keer een performance bonus tijdens zijn eerste vijf partijen

Chris Daukaus aast op revanche tijdens UFC Columbus Foto: Getty Images

Daukaus kwam pas in 2020 de UFC binnen. De politieagent uit Philadelphia kwam over van de sterke CFFC organisatie. De zwaargewicht maakte meteen indruk in zijn eerste partijen in de UFC. Zo werd gewonnen via KO in de eerste ronde van zowel Parker Porter als Rodrigo Nascimento. Hierdoor mocht Daukaus in zijn derde partij tegen Alexey Oleynik proberen de rankings binnen te komen. Daukaus won wederom via KO in de eerste ronde.

Ongeveer een half jaar later werd ook Shamil Abdurakhimov aan de KO lijst toegevoegd. De Dagestani werd gefinisht in de tweede ronde. Daukaus kreeg voor de derde keer op rij de Performance of the Night bonus van de UFC. De Amerikaan werd eveneens beloond in december vorig jaar met een main event partij tegen Derrick Lewis. Lewis was echter te hoog gegrepen voor Daukaus. Lewis won via KO vroeg in de eerste ronde en bracht Daukaus zijn eerste verliespartij in de UFC toe.

UFC Columbus

Curtis Blaydes vs. Chris Daukaus

Askar Askarov vs. Kai Kara-France

Matt Brown vs. Bryan Barberena

Michelle Waterson vs. Amanda Ribas

Nate Landwehr vs. Lerone Murphy

Joanne Wood vs. Alexa Grasso



Neil Magny vs. Max Griffin

Alexey Oleynik vs. Ilir Latifi

Marc Diakiese vs. Viacheslav Borshchev

Tucker Lutz vs. Seung Woo Choi

Sara McMann vs. Karol Rosa

Montel Jackson vs. Danaa Batgerel

Matheus Nicolau vs. David Dvorak

Luis Saldana vs. Bruno Souza

Aliaskhab Khizriev vs. Abus Magomedov

