Verder stond er tijdens het co-main event een partij in de vlieggewicht divisie tussen Joanne Wood en Alexa Grasso op het programma. Tot slot vochten de ongeslagen Askar Askarov en Kai Kara-France in een onofficiële titel eliminator in de vlieggewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Curtis Blaydes def. Chris Daukaus via TKO (Punches) - R2, 0:17.

- Alexa Grasso def. Joanne Wood via Submission (RNC) – R1, 3:57.

- Bryan Barberena def. Matt Brown via SD (29-28, 28-29, 29-28).

- Kai Kara-France def. Askar Askarov via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Neil Magny def. Max Griffin via SD (29-28, 28-29, 29-28).

- Marc Diakiese def. Viacheslav Borshchev via UD (30-27, 30-27, 30-27).

Preliminary Card

- Sara McMann def. Karol Rosa via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Chris Gutierrez def. Danaa Batgerel via TKO (Spinning Back Fist & Punches) – R2, 2:34.

- Aliaskhab Khizriev def. Denis Tiuliulin via Tech.Submission (RNC) – R2, 1:58.

- Manon Fiorot def. Jennifer Maia via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Matheus Nicolau def. David Dvorak via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Luis Saldana def. Bruno Souza via UD (29-28, 29-28, 29-28).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Brown vs. Barberena

Performance of the Night: Gutierrez & Blaydes

