Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Driemaal naar de juryleden

De eerste drie prelims van het evenement gingen allemaal naar de scorekaarten van de juryleden. De opener in de vedergewicht divisie tussen Luis Saldaña en Bruno Souza was een zeer gelijkwaardige partij. Beide mannen wisten met hun striking elkaar in evenwicht te houden. Na drie ronden was het Saldaña die op alle scorekaarten de winst via unanimous decision kreeg toegewezen.

Vervolgens vochten in de vlieggewicht divisie Matheus Nicolau en David Dvorak tegen elkaar. De partij kwam maar zeer traag op gang. Nicolau liep continu weg en Dvorak kon hem niet goed afsnijden. Uiteindelijk was het Nicolau die uit het niets de Tsjech hard neer wist te slaan. Dvorak herstelde en vocht uiteindelijk nog een zeer redelijke derde ronde. Ook deze partij had beide kanten op kunnen gaan. Desondanks won Nicolau op elke scorekaart en daarmee een unanimous decision.

Manon Fiorot zal aanstaande dinsdag in de top 5 van de nieuwe ranking binnenkomen Foto: Getty Images

Een belangrijke partij die eigenlijk veel te laag op het evenement stond was een gevecht tussen voormalig titeluitdaagster Jennifer Maia en Manon Fiorot. De Française Fiorot vocht wederom zeer sterk en had het betere van het spel tegen de Braziliaanse. Fiorot die zelf negen plekken in de ranking onder Maia stond zal aanstaande dinsdag boven de Braziliaanse komen. Fiorot vocht haar weg naar een duidelijke unanimous decision en gaat waarschijnlijk de top 5 van het vlieggewicht inkomen.

Behendige 'rugzak'

Aliaskhab Khizriev is een van de grootste talenten uit Dagestan. De ongeslagen vechter maakte eindelijk zijn UFC debuut tegen landgenoot en eveneens debutant Denis Tiuliulin. Tiuliulin nam het gevecht anderhalve week van te voren aan en wist in de eerste ronde goed tegenstand te bieden aan de torenhoge favoriet.

Echter wist Khizriev uiteindelijk vroeg in de tweede ronde de rug te pakken van Tiuliulin die weigerde af te tikken op een Rear Naked Choke en dus buiten westen werd gewurgd. Een uitstekend debuut van de Dagestani die liet weten waarschijnlijk het middengewicht te gaan verlaten en af te trainen naar weltergewicht.

Gutierrez met de spectaculairste overwinning van de avond

De meest spectaculaire KO van de avond kwam op naam van Chris Gutierrez. Echter moest hij diep gaan in de eerste ronde. De Amerikaan nam het op tegen de Mongoliër Batgerel Danaa. Gutierrez die altijd op gang moet komen had het moeilijk tegen Danaa die altijd uit de startblokken schiet. Ook ditmaal was dat het geval. De Mongoliër wist met harde stoten de Amerikaan in penibele situaties te brengen. Echter sleepte de ervaring en de mindset van Gutierrez hem door die eerste ronde.

En zoals wel vaker begon Gutierrez pas na vijf minuten echt wakker te worden en wist hij een aantal goede combinaties te plaatsen. Uiteindelijk besliste hij de partij halverwege in de tweede ronde in zijn voordeel met een spinning back fist en nog een aantal ellebogen op de grond. Een fantastische overwinning voor Gutierrez die hier uiteraard de Performance of the Night bonus voor ontving. De Amerikaan blijft een van de meest ondergewaardeerde vechters in de UFC bantamgewicht divisie.

McMann op de McMann manier

De laatste prelim van de card was een treffen tussen voormalig titeluitdaagster Sara McMann en de Braziliaanse Karol Rosa in de bantamgewicht divisie. McMann die inmiddels alweer achttien jaar geleden een Olympische zillveren medaille won tijdens de Spelen van Athene maakte wederom gebruik van haar sterke worstelspel. Rosa had hier de eerste twee ronden geen antwoord op. McMann wist dat ze de derde ronde op safe kon spelen, maar kwam uiteindelijk toch nog in een penibele situatie toen Rosa haar ‘aan’ leek te slaan. Rosa liet echter zien dat ze het spelletje nog niet helemaal kon lezen. Ze bleef in de guard van McMann zitten terwijl ze 2-0 in ronden achter stond. McMann vond dit uitstekend en won via unanimous decision de partij.

Diakiese’s vecht IQ

De main card werd geopend door Marc Diakiese en Viacheslav Borshchev. Op papier een partij tussen twee strikers. Echter pakte dit compleet anders uit. Diakiese kwam met een zeer geraffineerd gameplan en ging vanaf seconde een voor de takedown. Borshchev was hier duidelijk niet blij mee en probeerde de partij staand te houden, tevergeefs. Diakiese liet een groei in zijn spel zien en een ongelooflijk hoog vecht IQ.

Diakiese is niet onder de indruk van het boegeroep van het publiek en doet gezellig mee. Foto: Getty Images

Waarom staand vechten als je tegenstander daar het sterkst is? Daarbij kwam ook nog eens dat Diakiese zijn laatste twee partijen verloor en dus moest winnen om zich in ieder geval voorlopig te verzekeren van een langer UFC verblijf. Diakiese worstelde drie ronden lang tot afgrijzen van het publiek in Columbus. Diakiese had daar terecht maling aan en won het gevecht via een dominante unanimous decision.

Magny slaat aanval Griffin op ranking af

De partij tussen Neil Magny en Max Griffin werd op het laatste moment toegevoegd aan de main card nadat Ilir Latifi vs. Aleksei Oleinik vlak voor aanvang van het evenement werd gecanceld. Magny en Griffin maakten er een interessante partij van. Griffin begon furieus en wist Magny in de eerste ronde knockdown te slaan. Ook in de tweede ronde hield Griffin in het begin het initiatief.

Magny & Griffin vermaakten het publiek vijftien minuten lang Foto: Getty Images

Echter naarmate de ronde vorderde kwam Magny steeds meer in zijn spel. Magny zou de derde ronde overtuigend winnen waardoor de tweede ronde de doorslaggevende factor werd. Twee juryleden scoorden de tweede ronde voor Magny, terwijl een jurylid scoorde voor Griffin. Hierdoor won Magny de partij via split decision.

Kara-France verrast Askarov

De misschien wel belangrijkste partij van de avond was een onofficiële #1 contender partij in de vlieggewicht divisie tussen Askar Askarov en Kai Kara-France. Het was de klassieke match-up grappler vs. striker. De eerste ronde ging duidelijk naar Askarov die Kara-France domineerde met zijn grappling. Kara-France wist vervolgens in de tweede ronde sterk terug te komen en met zijn striking de partij gelijk te trekken.

Kara-France is uitzinnig na zijn overwinning. Askarov treurt op de achtergrond. Foto: Getty Images

De derde ronde zou de doorslag moeten geven. Askarov had iets meer dan een minuut controle en pakte de rug van Kara-France, maar gleed ervan af. Kara-France bleef vervolgens druk zetten waardoor Askarov in zijn achteruit ging. Uiteindelijk was dit voor de juryleden genoeg om de partij via unanimous decision aan de Nieuw-Zeelander te geven. Voor Askarov zijn eerste verlies van zijn carrière en voor Kara-France ligt een titelgevecht later dit jaar in het verschiet.

Never in a boring fight!!

Zet Matt Brown en Bryan Barberena in een Octagon. Wat krijg je dan? Juist, vuurwerk! Brown die voor eigen publiek vocht met in zijn hoek UFC Hall of Famer Mark Coleman begon sterk aan zijn partij tegen Barberena. Brown mixte goed zijn takedowns in met zijn striking. Barberena probeerde het gevecht vooral staand te houden. De altijd taaie Barberena begon in de tweede ronde meer zijn draai te vinden en zou uiteindelijk in een epische derde ronde de partij naar zich toe trekken.

De fantastische Fight of the Night partij tussen Matt Brown en Bryan Barberena Foto: Getty Images

Net als bij Griffin en Magny was het gevecht close. De tweede ronde was hier het moeilijkst om te scoren. Twee juryleden waren op de hand van Barberena en een jurylid op de hand van Brown. Dit tot verdriet van het Columbus publiek die Barberena uitjouwde tijdens zijn interview. Echter liet Barberena zich niet kennen en liet hij weten van het publiek te houden en hij veel respect heeft voor Matt Brown. Beide mannen kregen meer dan terecht de Fight of the Night bonus.

Grasso maakt statement

Alexa Grasso heeft misschien wel de belangrijkste overwinning in haar carrière geboekt. De sympathieke Mexicaanse had weinig moeite met Joanne Calderwood die geen schim meer is van de vechtster die twee jaar geleden nog kort bij een titelgevecht zat.

Eerste submission overwinning voor Alexa Grasso ooit Foto: Getty Images

Grasso liet ook zien in haar grondspel te zijn vooruit gegaan. De Mexicaanse won het gevecht via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde. Het was de eerste submission van Grasso in haar professionele MMA carrière.

Blaydes laat critici zwijgen

Curtis Blaydes leek in zijn partij tegen Chris Daukaus een signaal af te geven. Blaydes wordt gezien als een hele dominante worstelaar, maar vaak niet gerespecteerd om zijn stand-up spel. Daukaus daarentegen heeft een zwarte band BJJ, maar vecht bij voorkeur staand. Blaydes liet zien in de partij tegen Daukaus dat hij meer is dan alleen een worstelaar. Voor het eerst in zijn hele UFC carrière bracht Blaydes de partij niet naar de mat, maar bleef hij kickboksen tegen Daukaus.

Blaydes stopt Daukaus in de tweede ronde en wil dit weten Foto: Getty Images

Blaydes maakte zijn claim waar dat hij ook KO power heeft. Met een schitterende stoot vloerde hij aan het begin van de tweede ronde Daukaus en maakte hij het af met nog wat ‘ground and pound’. Een belangrijke overwinning voor de top 5 zwaargewicht die liet weten dat hij een interim titelgevecht wil tegen Ciryl Gane. Blaydes pakte eveneens de Performance of the Night bonus.

Al met al een sterk evenement. Kijk voor de uitslagen hier .

