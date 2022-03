Het main event zal gaan tussen Curtis Blaydes en Chris Daukaus in de zwaargewicht divisie. De partij werd door de UFC nog maar een paar weken geleden bekend gemaakt. De organisatie moest op zoek naar een vervangende hoofdpartij nadat voormalig kampioen Jan Blachowicz geblesseerd raakte en niet kon aantreden tegen Aleksandar Rakic. Die partij zal op een later tijdstip opnieuw worden ingepland.

Kan Daukaus ditmaal wel de Top 5 aanvallen?

Ad

Curtis Blaydes is misschien wel de beste pure worstelaar in de zwaargewicht divisie. De Amerikaan vecht sinds 2016 in de UFC. Destijds debuteerde hij tegen Francis Ngannou. De huidige kampioen. Ngannou won nadat Blaydes niet verder mocht in verband met een gezwollen oog. Blaydes zou in de UFC uitgroeien tot een van de beste vechters van de divisie. De Amerikaan vocht echter nooit voor de titel. In zijn twee #1 contender partijen tegen zowel Francis Ngannou (rematch) en Derrick Lewis ging hij zwaar knockout. Blaydes won wel van voormalig kampioen Junior Dos Santos, Alexander Volkov en Alistair Overeem. Tijdens zijn meest recente partij was hij te sterk voor de Surinamer Jairzinho Rozenstruik. Blaydes won via ‘Blaydes-stijl’ (vijftien minuten domineren met worstelen) via unanimous decision.

UFC UFC | "Masvidal beschuldigd van mishandeling Covington in Steakhouse" 8 UUR GELEDEN

Tweede kans voor Chris Daukaus om de top 5 van de divisie aan te vallen Foto: Getty Images

Tegenstander Chris Daukaus is een van de nieuwere vechters in de top 15 van de divisie. De voormalig politieagent uit Philadelphia kwam in de zomer van 2020 de organisatie binnen. Daukaus die een zwarte band BJJ bezit heeft net als Blaydes nog nooit een partij via submission gewonnen. Daukaus kan goed worstelen maar heeft in tegenstelling tot Blaydes meer liefde voor het staande spel. In iets meer dan een jaar tijd pakte Daukaus in de UFC vier KO overwinningen op rij. Onder meer Aleksei Oleinik en Shamil Abdurakhimov werden gefinisht. Tijdens drie van die vier partijen pakte Daukaus de Performance of the Night bonus. De UFC beloonde Daukaus vorig jaar december met een gevecht tegen top 5 atleet Derrick Lewis. Daukaus had niets in te brengen en verloor via KO in de eerste ronde. Daukaus krijgt nu een nieuwe kans van de UFC om zich in de top 5 van de divisie te vechten. Echter zal hij dit moeten doen tegen de beste worstelaar van de divisie.

Wisseling van de wacht in co-main event?

Het co-main event van de avond is een partij in de vlieggewicht divisie tussen Joanne Wood (voormalig Calderwood) en Alexa Grasso. Beide vrouwen zijn ongekend populair bij de fans en vechten bij voorkeur staand. Wood is echter bezig aan een mindere periode in haar carrière. De Schotse zag twee keer een titelgevecht tegen Valentina Shevchenko aan haar neus voorbij gaan nadat ze #1 contender gevechten verloor. Eveneens was ze ook ingepland tegen de kampioene echter zou het gevecht in verband met de coronapandemie gecanceld worden. Wood verloor haar laatste twee partijen en zal tegen Grasso moeten winnen om relevant te blijven in de divisie en in de toekomst kans te houden op een titelgevecht. Wood’s laatste overwinning dateert van januari vorig jaar tegen Jessica Eye.

Alexa Grasso gaat voor derde achtereenvolgende overwinning in de vlieggewicht divisie Foto: Getty Images

Grasso maakt na drie jaar in de strogewicht divisie in 2020 de overstap naar de vlieggewicht divisie. De Mexicaanse die bij voorkeur ook staand vecht liet echter een goede ontwikkeling in haar grondspel zien in haar meest recente twee partijen. Grasso versloeg de Zuid-Koreaanse Ji Yeon Kim via unanimous decision. Vervolgens werd ze in haar meest recente partij gekoppeld aan Maycee Barber. De Amerikaanse Barber noemde zichzelf ‘the next big thing in women MMA’. Grasso riep die uitspraak een halt toe door de Amerikaanse te verslaan via een duidelijke unanimous decision overwinning. Grasso zal met een overwinning tegen Wood dichter bij een contender partij komen in de divisie. De keuze uit tegenstanders voor de dominante kampioene Valentina Shevchenko is immers schaars.

Brown + Barberena = Spektakel

Een partij waar met veel enthousiasme naar wordt uitgekeken is het gevecht tussen publiekslievelingen Matt Brown en Bryan Barberena. De inmiddels al 41-jarige Brown neemt het in de weltergewicht divisie op tegen de negen jaar jongere Barberena. Het is een gevecht tussen twee mannen die altijd komen om te vechten. Brown staat bekend om zijn agressieve stijl. Hij kon voor eigen publiek uiteraard niet ontbreken op dit evenement. Brown liet in zijn meest recente partij zien nog altijd een knockout stoot in zijn handen te hebben. Dhiego Lima werd via KO in de tweede ronde gestopt. Brown pakte eveneens de Performance of the Night bonus.

Matt Brown liet in zijn laatste partij zien nog altijd over keiharde stootkracht te beschikken Foto: Getty Images

Tegenstander Barberena is ook een absolute publiekstrekker. De sympathieke Amerikaan weet niet wat een saaie partij is. ‘Bam Bam’ vecht altijd vooruit en bij voorkeur staand. Tijdens zijn laatste vijf partijen won Barberena tweemaal de Fight of the Night bonus. Opvallend is dat hij wel die beide partijen verloor. Tijdens zijn meest recente gevecht pakte hij een broodnodige overwinning tegen UFC debutant Darian Weeks. Barberena won die partij via unanimous decision. Weeks viel destijds in voor Matt Brown die in verband met COVID-19 niet kon vechten. Nu heeft de UFC de partij opnieuw geboekt. En daar is niemand rouwig om.

Belangrijke onofficiële #1 contender

Het meest belangrijke gevecht op dit evenement is misschien wel de partij tussen de ongeslagen Askar Askarov en Kai Kara-France. Het is een onofficiële ‘title-eliminator’ in de vlieggewicht divisie. Het is een partij die eigenlijk voor vijf ronden gepland had moeten staan. Echter durfde de UFC dit waarschijnlijk niet aan. Askarov is een zeer speciale atleet. De Dagestani heeft maar 20% gehoor en is deels doof geboren. Askarov wist tijdens de Deaflympics in 2017 goud in het onderdeel ‘Freestyle Wrestling’ te winnen. In de UFC doet Askarov het eveneens goed. Hij won drie van totaal vier partijen. De enige partij die niet werd gewonnen was zijn debuut tegen voormalig kampioen Brandon Moreno. Dit gevecht eindigde onbeslist. Askarov won in zijn meest recente partij van Alexandre Pantoja, maar overschreed zijn streefgewicht. Hierdoor plande de UFC hem niet in voor een titelgevecht, maar voor een nieuwe contender partij tegen Kai Kara-France.

Kan Askar Askarov met een overwinning een titelgevecht afdwingen later dit jaar? Foto: Getty Images

Kara-France is een Nieuw-Zeelander uit het team van Israel Adesanya en Alexander Volkanovski. Kara-France kwam in 2018 de UFC binnen en heeft in tegenstelling tot Askarov al een paar keer een belangrijke partij verloren. Zo verloor Kara-France van zowel Brandon Moreno als Brandon Royval waardoor hij maar niet wist te stijgen in de vlieggewicht divisie. Uiteindelijk lijkt de doorbraak voor de 28-jarige eind vorig jaar dan eindelijk plaats te hebben gevonden. Via TKO in de eerste ronde versloeg hij voormalig bantamgewicht kampioen Cody Garbrandt. Weet Kara-France dat kunststukje ook tegen Askarov te herhalen dan ligt een titelgevecht in het verschiet.

Voormalig teamgenoten

Een zeer opvallende partij in de zwaargewicht divisie is een gevecht tussen twee voormalig teamgenoten. Ilir Latifi neemt het op tegen Aleksei Oleinik. Latifi vertrok naar Xtreme Couture in Las Vegas en treft dus zijn oud American Top Team teamgenoot. Latifi vocht jarenlang in de licht-zwaargewicht divisie, maar stapte na twee verliespartijen in 2020 over naar het zwaargewicht. Latifi verloor zijn eerste gevecht voor de UFC op zwaargewicht tegen Derrick Lewis. Echter had het kwartje ook zomaar de kant van de Zweed op kunnen vallen. Tijdens zijn meest recente partij werd via split decision gewonnen van Tanner Boser. Ook voor deze partij geldt dat de uitslag makkelijk in het voordeel van de tegenpartij had kunnen uitvallen. Latifi die altijd zijn sterk worstelspel in zet zal op zijn hoede moeten zijn op de grond voor Oleinik.

Mr.Ezekiel Choke treft voormalig teamgenoot Ilir Latifi Foto: Getty Images

De Rus staat namelijk bekend om zijn sterk grondspel. Latifi vocht 24 MMA partijen in totaal. Oleinik kan daar alleen al 48 (!) submission overwinningen tegenin brengen. Voor Oleinik wordt het zijn 77ste MMA partij. Een ongekend aantal. De Rus lijkt echter in een vrije val te zitten in de divisie. Oleinik verloor zijn laatste drie partijen en heeft ongelooflijk veel moeite met zijn kin. De Rus is immers met zijn 44 jaar ook niet meer de jongste in de divisie. Echter blijft het altijd tricky om tegen een gelouterde vechter als Oleinik te vechten. De specialiteit van Oleinik is de Ezekiel Choke. Een verwurging die in de UFC niet vaak voorkwam. Oleinik heeft er 14 (!) op zijn naam waaronder eveneens de enige twee in de UFC. In principe lijkt een grondgevecht dan ook het meest voor de hand liggende, maar MMA is uiteraard nooit te voorspellen.

Knockout Power in Main Card opener

De opener van de main card is op het laatste moment toegevoegd. De partij in de lichtgewicht divisie tussen Marc Diakiese en Viacheslav Borshchev stond in eerste instantie op de prelims. Echter viel de partij tussen David Onama en Nate Landwehr uit waarna de Engelsman en de Rus promotie kregen naar de main card. Het devies voor Diakiese is heel simpel, hij moet winnen. De Engelsman startte uitstekend in de UFC in 2016 met drie overwinningen. Vervolgens raakte zijn carrière een beetje in het slop met drie verliespartijen en moest hij voor contractverlenging vechten in 2019 tegen Joseph Duffy. Diakiese won die partij en leek vervolgens met een nieuwe overwinning op Lando Vannata de weg naar boven weer gevonden te hebben. Diakiese verloor echter zijn twee recente partijen en zit hierdoor dus in de gevarenzone.

Zien we zaterdag weer een overwinningsdans van Viacheslav Borshchev Foto: Getty Images

En dat wil je niet als Viacheslav Borshchev je volgende tegenstander is. De Rus traint al jaren in Sacramento, Californië bij Team Alpha Male en prefereert net als Diakiese het staande gevecht. De Rus heeft weliswaar maar zeven professionele gevechten op zijn naam staan in het MMA. In het kickboksen wist hij ook 18 van in totaal 20 partijen te winnen. Borshchev wist vorig jaar via de Dana White’s Contender Series via een ongenadig harde KO een UFC contract af te dwingen. Die KO gaf hij een uitstekend vervolg in zijn debuut eerder dit jaar. Dakota Bush werd via stoten naar het lichaam in de eerste ronde gefinisht. Het lijkt er dus op dat we kunnen gaan genieten van twee vechters die altijd voor de knockout gaan.

Prelim Pareltje

Iedere week kiezen we bij Eurosport het ‘Prelim Pareltje’ van de card. Ook deze week was dit weer ongelooflijk moeilijk aangezien de prelims overladen zijn met talentvolle vechters. We moesten een keuze maken uit Batgerel Danaa, Aliaskhab Khizriev en Manon Fiorot. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de Française Manon Fiorot. Fiorot is de voormalig EFC en UAE Warriors kampioene die in 2021 door de UFC werd gecontracteerd.

Manon Fiorot kan bij winst de top 5 van de vlieggewicht divisie inkomen Foto: Getty Images

Sindsdien heeft Fiorot met eenvoud haar drie partijen vorig jaar gewonnen en wordt ze gezien als een van de grootste opkomende vechters (ondanks dat ze al 32 jaar is) in de vlieggewicht divisie bij de vrouwen. Fiorot krijgt nu een ongekend grote kans om het op te nemen tegen voormalig titeluitdaagster en de nummer vier van de divisie Jennifer Maia. Maia is vrij allround, maar prefereert eigenlijk net als Fiorot het staande gevecht. Mocht Fiorot winnen dan is een titelgevecht tegen Shevchenko dit jaar niet uitgesloten.

Ook de partijen Neil Magny vs. Max Griffin, Sara McMann vs. Karol Rosa en Matheus Nicolau vs. David Dvorak zijn zeer belangrijk voor de rankings.

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA VOOR UFC COLUMBUS

Officiële poster UFC Columbus Foto: Getty Images

Main Card

- Curtis Blaydes vs. Chris Daukaus

- Joanne Wood vs. Alexa Grasso

- Matt Brown vs. Bryan Barberena

- Askar Askarov vs. Kai Kara-France

- Ilir Latifi vs. Aleksei Oleinik

- Marc Diakiese vs. Viacheslav Borshchev

Preliminary Card

- Neil Magny vs. Max Griffin

- Sara McMann vs. Karol Rosa

- Chris Gutierrez vs. Danaa Batgerel

- Aliaskhab Khizriev vs. Denis Tiuliulin

- Jennifer Maia vs. Manon Fiorot

- Matheus Nicolau vs. David Dvorak

- Luis Saldana vs. Bruno Souza

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ .Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 23:00u zaterdagavond. Een uur later schakelen we over naar de main card op discovery+

UFC UFC Vegas 52 | Romanov valt in voor Nascimento tegen Boser 10 UUR GELEDEN