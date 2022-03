Kornman vroeg Brown onder meer naar zijn gedachten om eindelijk weer eens voor eigen publiek te vechten. Brown liet weten dat hij vooral gefocust is op het werk dat hij zal moeten verrichten om de winst binnen te halen. En dat hij zeker wist dat het publiek veel kabaal zal maken en hij hier na de partij van zal kunnen genieten.

Eveneens liet Brown weten zich uitstekend in zijn vel te voelen en klaar te zijn voor Bryan Barberena. Als hij honderd procent gefocust is kan hij van iedereen in de divisie winnen. Brown zei dat hij ervoor moet zorgen dat hij Barberena raakt voordat Barberena hem raakt. Het is eigenlijk heel simpel, maar absoluut niet makkelijk liet de Amerikaan weten.

Juiste mindset

Zelf had Brown nooit verwacht dat hij op zijn 41ste nog zou vechten. Echter houdt hij van zijn beroep en kijkt hij het van gevecht tot gevecht aan. Brown voelt zich beter dan ooit zowel mentaal als fysiek. De Amerikaan vecht niet voor geld of faam, maar echt puur om de beste te zijn en omdat hij niet zonder de sport kan.

Brown legde eveneens zijn bijnaam ‘The Immortal’ uit. Toen hij jonger was werd hij een keer neergestoken en had het niet veel gescheeld of hij was door een trein geschept. Eveneens had hij bijna een overdosis heroïne genomen. Zijn vrienden grapten dat hij ‘Immortal’ was. De bijnaam betekent voor Matt Brown dat hoe erg hij ook in de put zit en hoe slecht het ook met hem gaat, hij altijd weer zal herrijzen en opstaan. Brown liet een tattoo ervan op zijn lichaam zetten en wilde de bijnaam eigenlijk niet. Echter bleef de bijnaam hangen omdat organisators in kleinere organisaties de bijnaam gebruikten.

Championship mentality

Brown wilde altijd de beste zijn in alles. En dit was niet altijd positief. Als iemand twaalf glazen alcohol dronk, dan dronk Brown er dertien. Als iemand een lijntje cocaïne snoof, dan wilde Brown er vijf. Echter is dit in zijn gevechten wel de ‘championship mentality’ die hij altijd heeft gehad.

