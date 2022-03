UFC Columbus

Het is voor het eerst sinds de start van de coronapandemie dat er een Fight Night in de Verenigde Staten voor een volle zaal zal worden gehouden. De locatie is de Nationwide Arena in Columbus, Ohio.

Maia vocht in 2020 voor de UFC titel

Ad

Voor Jennifer Maia gaat het haar negende partij worden in de UFC. De voormalig Invicta FC kampioene kwam in 2018 de UFC binnen. Na een verloren debuut tegen Liz Carmouche wist Maia zich op te werken tot een van de betere vechtsters in de UFC vlieggewicht divisie. Na een invalpartij tegen Joanne Calderwood die werd gewonnen via Armbar submission in de eerste ronde kreeg Maia de kans om voor de titel te vechten tegen Valentina Shevchenko.

UFC UFC 272 | Van beste vrienden naar grootste vijanden in een paar jaar tijd (Preview) 12 UUR GELEDEN

Ondanks een uitstekende eerste ronde verloor Maia de partij via unanimous decision. Maia won hierna van Jessica Eye, maar verloor in haar meest recente partij voor de tweede keer in haar carrière van Katlyn Chookagian. Nu zal Maia het gaan opnemen tegen de Française Manon Fiorot.

Fiorot heeft een winstreak van acht partijen

Fiorot is een van de opkomende vechtsters in de vlieggewicht divisie. Fiorot startte pas in 2018 op haar 28ste haar MMA carrière. Fiorot was daarvoor actief in het karate. Na het winnen van de EFC titel in Zuid-Afrika en de UAE Warriors titel in de Verenigde Arabische Emiraten tekende Fiorot in 2021 een contract bij de UFC. Fiorot liet geen spaan heel van opponente Victoria Leonardo tijdens haar debuut en won via TKO in de tweede ronde.

Manon Fiorot won haar laatste acht partijen en zal met een eventuele overwinning tegen Jennifer Maia de top van de divisie betreden Foto: Getty Images

Een half jaar later wist Fiorot ook te winnen van de ongeslagen Tabatha Ricci via TKO. Uiteindelijk won de Française ook haar meest recente gevecht tegen Mayra Bueno Silva. Dit gevecht werd beslist via unanimous decision. Fiorot zou eigenlijk dit weekend vechten tegen Jessica Eye. Echter raakte Eye geblesseerd en zal Fiorot dus pas op 26 maart in actie komen tegen Jennifer Maia.

UFC Columbus

Main Card

Curtis Blaydes vs. Chris Daukaus

Joanne Wood vs. Alexa Grasso

Askar Askarov vs. Kai Kara-France

Matt Brown vs. Bryan Barberena

Ilir Latifi vs. Alexey Oleynik

Nate Landwehr vs. Lerone Murphy

Preliminary Card

Neil Magny vs. Max Griffin

Jennifer Maia vs. Manon Fiorot

Marc Diakiese vs. Viacheslav Borshchev

Tucker Lutz vs. Seung Woo Choi

Sara McMann vs. Karol Rosa

Chris Gutierrez vs. Danaa Batgerel

Matheus Nicolau vs. David Dvorak

Aliaskhab Khizriev vs. Abus Magomedov

Luis Saldana vs. Bruno Souza

UFC UFC Vegas 53 | Collier treft Tafa in zwaargewicht clash op 30 april 13 UUR GELEDEN