Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview.

Ad

UFC UFC London | "I expected Ngannou to wrestle me" - Gane tegen El Ahmadi 14 UUR GELEDEN

Main Card

- Curtis Blaydes (259 lbs) vs. Chris Daukaus (243 lbs)

- Joanne Wood (125 lbs) vs. Alexa Grasso (125 lbs)

- Matt Brown (170.5 lbs) vs. Bryan Barberena (170.5 lbs)

- Askar Askarov (126 lbs) vs. Kai Kara-France (125.5 lbs)

- Ilir Latifi (239.5 lbs) vs. Aleksei Oleinik (246 lbs)

- Marc Diakiese (155 lbs) vs. Viacheslav Borshchev (155.5 lbs)

Preliminary Card

- Neil Magny (170 lbs) vs. Max Griffin (171 lbs)

- Sara McMann (135 lbs) vs. Karol Rosa (135 lbs)

- Chris Gutierrez (135 lbs) vs. Danaa Batgerel (136 lbs)

- Aliaskhab Khizriev (185 lbs) vs. Denis Tiuliulin (185.5 lbs)

- Jennifer Maia (126 lbs) vs. Manon Fiorot (125.5 lbs)

- Matheus Nicolau (126 lbs) vs. David Dvorak (125.5 lbs)

- Luis Saldana (145 lbs) vs. Bruno Souza (144 lbs)

Bekijk alle main cards (inclusief PPV's) op discovery+

Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 23:00u zaterdagavond. Een uur later schakelen we over naar de main card op discovery+

UFC UFC London | "If we win our city wins as well" - McCann tegen Coenen 14 UUR GELEDEN