Dorff vroeg Barberena naar zijn leven op het platteland. Barberena vertrok ongeveer drie jaar geleden uit de grote stad met zijn familie naar het platteland om zijn droom te verwezenlijken. Een boerderij te beginnen. Die droom is inmiddels uitgekomen. Barberena laat weten dat hij meer dan 100 dieren heeft rondlopen. Koeien, kippen, geiten, katten, honden etc.

Op het randje van de dood

Eveneens sprak Barberena over zijn levensbedreigende situatie. Barberena reed naar huis van zijn gym en voelde zich opeens heel erg slecht. Hij raakte zijn zicht kwijt op de weg, maar had geluk dat hij tegelijkertijd aan het bellen was met zijn vrouw. Ondanks dit kon hij veilig de auto langs de kant zetten en belde zowel hij als zijn vrouw de ambulance.

In het ziekenhuis bleek dat Barberena direct geopereerd moest worden. Hij had een dubbele slagaderlijke bloeding in zijn buik. Hierdoor zat zijn buik vol met bloed. Als Barberena twee minuten later was aangekomen had hij het niet overleeft.

The real-life Bam Bam

Over de partij tegen Brown was Barberena kort. Hij is ongelooflijk gefocust om de partij te winnen en heeft veel respect voor de veteraan Brown. Barberena verwacht dat de partij niet alleen ‘Fight of the Night’ maar zelfs ‘Fight of the Year’ kan worden.

Tot slot vroeg Dorff de Amerikaan naar zijn bijnaam en zijn Pebbles tattoo op zijn vinger. Uiteraard werd ook even gevraagd wat de favoriete pizza was van Barberena die na elke partij pizza’s besteld.

