De bedoeling is dat het gevecht voor een later tijdstip opnieuw ingepland gaat worden. Het Servische MMA Kultura meldde het nieuws dat inmiddels is bevestigd.

Of de UFC een gloednieuw Main Event gaat toevoegen aan de card van 26 maart in Columbus is onbekend. Het zou ook goed kunnen dat de partij tussen Askar Askarov en Kai Kara-France doorschuift als hoofdgevecht.

Bekijk hieronder de huidige UFC Columbus card.



Askar Askarov vs. Kai Kara-France

Matt Brown vs. Bryan Barberena

Michelle Waterson vs. Amanda Ribas

Nate Landwehr vs. Lerone Murphy

Joanne Wood vs. Alexa Grasso

Neil Magny vs. Max Griffin

Tucker Lutz vs. Seung Woo Choi

Sara McMann vs. Karol Rosa

Montel Jackson vs. Danaa Batgerel



Matheus Nicolau vs. David Dvorak

Aliaskhab Khizriev vs. Abus Magomedov

