Op 26 maart is de Nationwide Arena te Columbus het decor voor deze UFC Fight Night. Het gaat het eerste Fight Night evenement in de Verenigde Staten worden sinds het begin van de corona pandemie mét publiek. BJPenn.com meldde de partij, wij kunnen bevestigen dat de partij inderdaad officieel getekend is.

Oleynik gaat zijn 77ste MMA partij vechten

Alexey Oleynik is een van de meest ervaren vechters in de UFC zwaargewicht divisie. De Rus die eveneens een Oekraïens paspoort heeft werd in 2014 door de UFC gecontracteerd. Oleynik had destijds al in meer dan 60 MMA partijen gevochten. Oleynik zou een standvastige speler worden in de zwaargewicht divisie. De Rus heeft met zijn Ezekiel Choke submission een specialiteit die niet veel tegenstanders beheersen.

In de UFC wist Oleynik onder meer te winnen van Travis Browne, Mark Hunt en voormalig kampioen Fabricio Werdum. De echte sleutelpartijen tegen de top van de divisie wist Oleynik niet te winnen. De Rus zit in zijn slechtste UFC periode sportief gezien. Hij verloor zijn laatste drie partijen. De laatste overwinning van Oleynik dateert uit 2020.

Latifi gaat voor tweede zwaargewicht overwinning op 26 maart tijdens UFC Columbus

Latifi maakte in 2013 zijn UFC debuut tegen Gegard Mousasi

Tegenstander Ilir Latifi kwam de UFC binnen op short notice in 2013. Hij verving zijn teamgenoot Alexander Gustafsson tegen Gegard Mousasi. Latifi verloor dan weliswaar van Mousasi. Hij had echter wel een contract bij de UFC in zijn zak. In vijf jaar tijd wist Latifi zeven maal te winnen in de UFC. De Albanese Zweed verloor echter de partijen tegen topcontenders als Jan Blachowicz, Corey Anderson en Ryan Bader. Nadat ook werd verloren van Volkan Oezdemir hield Latifi het voor gezien in de licht-zwaargewicht divisie en stapte hij over naar de zwaargewichten.

In 2020 verloor Latifi zijn debuut in de nieuwe divisie door via een zeer controversiële unanimous decision te verliezen van topcontender Derrick Lewis. Deze partij vond plaats in de thuisstad van Lewis. Latifi wist tijdens zijn meest recente partij wel te winnen. Ditmaal was hij aan de goede kant van de score. Tanner Boser werd via split decision verslagen. Nu wacht voormalig teamgenoot Oleynik.

UFC Columbus

Askar Askarov vs. Kai Kara-France

Matt Brown vs. Bryan Barberena

Michelle Waterson vs. Amanda Ribas

Nate Landwehr vs. Lerone Murphy

Joanne Wood vs. Alexa Grasso



Alexey Oleynik vs. Ilir Latifi

Neil Magny vs. Max Griffin

Marc Diakiese vs. Viacheslav Borshchev

Tucker Lutz vs. Seung Woo Choi

Sara McMann vs. Karol Rosa

Montel Jackson vs. Danaa Batgerel

Matheus Nicolau vs. David Dvorak

Luis Saldana vs. Bruno Souza

Aliaskhab Khizriev vs. Abus Magomedov

