José Aldo da Silva Oliveira Júnior zag op 9 september 1986 voor het eerst het levenslicht in Manaus, Brazilië. Aldo had altijd de droom om profvoetballer te worden, maar nadat hij ouder werd veranderde dit omdat hij er genoeg van had om tijdens straatgevechten in elkaar geslagen te worden. Aldo viel als kind ooit in een barbecue. Hiervan heeft hij het kenmerkende litteken bij zijn mond overgehouden.

Nova União

Op zijn zeventiende verhuisde Aldo van Manaus naar Rio de Janeiro. Daar ging hij zijn droom achterna om professioneel MMA-vechter te worden. Aldo sloot zich aan bij de gerenommeerde Nova União gym van ex-UFC vechter André Pederneiras. Drie jaar later in 2004 vocht Aldo zijn eerste professionele MMA-partij. Deze wist hij winnend af te sluiten door Mario Bigola via een headkick in de eerste 18 seconden van de partij knock-out te trappen.

WEC

Aldo wist in drie jaar tijd een record op te bouwen van 10-1 en stond bekend als een zeer technische en agressieve vechter. In 2008 werd de Braziliaan gecontracteerd door de WEC. Bij de WEC vochten vooral de lichtere gewichtsklassen die destijds nog niet waren toegevoegd aan de UFC. Aldo wist zich binnen een jaar tijd op te werken tot topcontender binnen de divisie. Na vier (T)KO overwinningen vocht hij een titel-eliminatie partij tegen Cub Swanson. Aldo had slechts acht(!!) seconden nodig om Swanson via een gesprongen knie te stoppen.

Onaantastbaar

Dit was de start van zes jaar dominantie van de Braziliaan in de vedergewicht divisie. Aldo won de titel van Mike Brown en verdedigde de titel tegen Urijah Faber en Manvel Gamburyan. Vervolgens werd de WEC volledig overgenomen door de UFC waardoor ook Aldo voor de UFC uitkwam. Zijn WEC titel werd omgezet in de UFC titel. En ook in de UFC reeg Aldo overwinning na overwinning aan elkaar. Tegenstanders als Frankie Edgar, The Korean Zombie en Chad Mendes kregen geen poot aan de grond tegen het fenomeen uit Brazilië.

Jose Aldo met links teamgenoot Marlon Sandro en rechts coach Andre Pederneiras Foto: Getty Images

MMA Legende

Aldo verdedigde in totaal driemaal de WEC titel en zesmaal de UFC titel. Iets wat tot op de dag van vandaag niemand anders is gelukt. De Braziliaan verloor uiteindelijk zijn titel in december 2015 tegen Conor McGregor. Een rematch kwam er nooit. Aldo won in 2016 de interim titel tegen Frankie Edgar, maar na verliespartijen tegen Max Holloway (2x) en Alexander Volkanovski stapte Aldo over naar het bantamgewicht om daar te proberen de titel te pakken.

Het legendarische moment met Aldo en de Braziliaanse fans na zijn overwinning tegen Chad Mendes Foto: Getty Images

Laatste Run

Aldo had een ‘valse start’ tegen Marlon Moraes. De Braziliaan verloor via een zéér controversiële split decision. Mede door blessures van de topcontenders mocht Aldo voor de vacante bantamgewicht titel vechten tegen Petr Yan. De Rus was uiteindelijk te sterk. Aldo had uiteindelijk een opleving tussen 2020 en 2022 en wist onder meer topcontenders als Marlon Vera en Rob Font te verslaan. Helaas voor Aldo verloor hij recent van Merab Dvalishvili via unanimous decision en heeft de Braziliaan besloten zijn actieve carrière te beëindigen.

UFC 278 | Dvalishvili pakt grootste overwinning uit zijn loopbaan

