Luke Rockhold werd in 1984 geboren in Santa Cruz, Californië. Rockhold maakte deel uit van een sportieve familie. Zijn vader was een professionele basketballer, zijn moeder tennisster en zijn oudere broer professionele surfer. Rockhold trok veel op met zijn oudere en jongere broer en ging ook vaker surfen. Echter bleek dit niet zijn roeping.

Een hele jonge Luke Rockhold (Photo Credits: Rockhold IG) Foto: Other Agency

Tussen zijn zesde en tiende jaar kwam de Amerikaan voor het eerst in aanraking met vechtsport toen hij op judo ging. Uiteindelijk toen hij ouder werd en naar de middelbare school ging voegde hij zich bij het worstelteam. Dat bleef Rockhold doen tot zijn achttiende. Eveneens nam hij ook lessen in jiujitsu.

Het begin

Rockhold zou vervolgens fulltime jiujitsu gaan doen en na het winnen van meerdere toernooien besloot hij over te stappen naar het Mixed Martial Arts (MMA). Rockhold werd door een vriend uitgenodigd om te trainen bij de American Kickboxing Academy van Javier Mendez in 2006. Mendez was onder de indruk van de 22-jarige Rockhold en zag hem als een potentiële kampioen. Rockhold maakte zijn debuut in het MMA voor een lokale organisatie in 2007.

Luke Rockhold en goede vriend en trainingspartner Daniel Cormier (Photo Credits: Rockhold IG) Foto: Other Agency

Rockhold won zijn debuut, maar verloor vervolgens zijn tweede partij. Echter zag het vrij nieuwe Strikeforce van Scott Coker potentie in de Amerikaan en haalde hem binnen als een talent voor de toekomst. Rockhold imponeerde bij Strikeforce. Na vier overwinningen in de eerste ronde tegen betrekkelijk onbekende vechters kreeg Rockhold een stap omhoog in competitie. Hij werd gematcht tegen Jesse Taylor.

Strikeforce kampioen

Rockhold doorstond de test en won via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde. Nadat vervolgens ook Paul Bradley in de eerste ronde werd gestopt nam de organisatie de beslissing om Rockhold voor de titel te laten vechten tegen de ervaren en zeer gevaarlijke kampioen Ronaldo ‘Jacaré’ Souza. Rockhold liet zien ook vijf ronden te kunnen vechten en versloeg Jacaré via unanimous decision.

Luke Rockhold met de Strikeforce titel Foto: Getty Images

Het moment dat de AKA-Triangle Velasquez-Cormier-Rockhold werd geboren. Rockhold trad toe tot de elite van het MMA en leek niet te stoppen. De Amerikaan won ook van Keith Jardine en Tim Kennedy en sloot Strikeforce af met een 9-0 record. De organisatie werd immers gekocht door de UFC waardoor Rockhold zijn kunsten mocht gaan tentoonspreiden in de wereldberoemde Octagon.

'The AKA Triangle' met Luke Rockhold, Cain Velasquez en Daniel Cormier Foto: Getty Images

UFC kampioen

In 2013 maakte hij zijn UFC-debuut tegen ex-kampioen Vitor Belfort. Rockhold ging zwaar knockout op een hoge trap van Belfort en kon wel door de grond zakken. In 2014 kwam Rockhold echter ongenadig hard terug. Met drie finishes tegen onder meer Tim Boetsch en Michael Bisping had de Amerikaan zich weer terug gevochten in de top van de divisie. Eveneens had hij inmiddels ook een contract afgesloten als model voor modehuis Ralph Lauren.

Luke Rockhold verslaat Chris Weidman en wint de UFC middengewicht titel Foto: Getty Images

Het ging Rockhold voor de wind en na een submission overwinning tegen ex-kampioen Lyoto Machida mocht Rockhold in december 2015 voor de titel vechten tegen kampioen Chris Weidman. Rockhold had het moeilijk in het begin, maar had de betere conditie van beide vechters. Uiteindelijk wist Rockhold in de vierde ronde de New Yorker via TKO te verslaan en zodoende tweeënhalf jaar na zijn vreselijke debuut de titel te claimen en de beste middengewicht van de wereld te worden in het MMA.

Met beide benen op de grond

Iedereen voorspelde de Rockhold era in de divisie. Er was geen vechter die eigenlijk in de buurt kwam van de kwaliteiten van de Amerikaan die zowel staand als op de grond technisch fantastisch was. Rockhold zou vervolgens tijdens zijn eerste titelverdediging een rematch vechten tegen Chris Weidman, maar kreeg na een blessure van Weidman de Engelsman Michael Bisping tegenover zich. Rockhold deed lacherig over Bisping in aanloop naar de partij en zei dat de Engelsman een paar niveaus onder hem acteerde.

Luke Rockhold kijk toe hoe Michael Bisping zijn overwinningsspeech geeft Foto: Getty Images

Rockhold was ook een behoorlijke favoriet bij het ingaan van de partij. Bisping wist dat dit zijn enige en waarschijnlijk laatste kans was om een UFC titel te winnen. De Engelsman deed wat niemand had verwacht. Hij sloeg Rockhold zwaar knockout in de eerste ronde. Een zeer hard gelag voor Rockhold die compleet verbijsterd was en toegaf na afloop dat hij Bisping zwaar had onderschat.

Geen succes

Rockhold zou echter nooit meer de vechter worden die hij was voor de knockout tegen Michael Bisping. Bijna anderhalf jaar na het verlies wist Rockhold nog te winnen van David Branch via TKO in de tweede ronde. Dit bleek uiteindelijk zijn laatste overwinning te zijn van zijn carrière. De Amerikaan vocht vervolgens nog voor de interim titel tegen Yoel Romero, maar werd wederom zwaar knockout geslagen ditmaal in de derde ronde.

Luke Rockhold verliest van Jan Blachowicz Foto: Getty Images

Rockhold zou vervolgens ook afwisselend trainen bij het Sanford MMA (inmiddels Kill Cliff FC) van Henri Hooft en Craig Jones. De Amerikaan ging in 2019 een gewichtsklasse omhoog en trof latere kampioen Jan Blachowicz. Wederom liet Rockhold weten dat hij de veel betere vechter was en hij Blachowicz in de eerste ronde zou finishen. Blachowicz was niet onder de indruk en trakteerde Rockhold op een knockout in de tweede ronde. Rockhold stapte vervolgens over naar het RVCA Training Center van Jason Parillo.

Nog een laatste run

Saillant detail is dat Parillo ook de trainer is van Bisping en in de hoek stond van de Engelsman toen hij zijn grootste overwinning pakte door Rockhold te verslaan. Rockhold kwam erachter dat zijn frame niet werkte voor de licht-zwaargewicht divisie en besloot terug te gaan naar de divisie waar hij al zijn successen wist te behalen. Rockhold had een moeilijke periode in zijn leven en bleef liefst drie jaar weg van het MMA.

Afgelopen zaterdag maakte hij zijn comeback in de Octagon tegen Paulo Costa. Rockhold liet zien dat zijn wil om de beste te zijn nog altijd aanwezig is, maar zijn lichaam gewoon niet meer hetzelfde is als een aantal jaren geleden. De Amerikaan werd moe aan het einde van de eerste ronde, maar wist ondanks dat de partij uit te vechten. Costa won uiteindelijk via unanimous decision.

Het einde

Na afloop liet Rockhold weten aan Joe Rogan dat hij klaar is in het MMA. Hij kan het niet meer opbrengen. Rockhold sluit zijn MMA carrière af met een record van zestien overwinningen en zes verliespartijen. Rockhold won zowel de UFC als Strikeforce titel en zal worden herinnerd als een van de betere middengewichten in het MMA.

