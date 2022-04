De locatie is op dit moment nog niet bekend. MMA Fighting maakte melding van de partij.

Phil Hawes is een vechter die al heel vroeg het stempel toptalent kreeg toegewezen. Als vaste trainingsmaatje van Jon Jones probeerde hij in 2016 mee te doen aan The Ultimate Fighter. Hawes verloor zijn eliminatie gevecht tegen de latere winnaar Andrew Sanchez. Anderhalf jaar later probeerde Hawes het via de Dana White's Contender Series, maar ging zwaar KO tegen Julian Marquez. Hawes tekende bij de Brave CF organisatie waar hij een winstreak van drie partijen neer wist te zetten. De Amerikaan kreeg vervolgens drie jaar na zijn mislukte poging een nieuwe kans van de UFC tijdens het vierde seizoen van de DWCS.

Hawes wil weer de top 15 kunnen aanvallen

Hawes verzilverde ditmaal wel de kans door Khadzhimurat Bestaev in de eerste ronde via KO te finishen. Hawes maakte vervolgens al een maand later met succes zijn debuut voor de UFC tegen Jacob Malkoun. De Amerikaan had slechts enkele seconden nodig om Malkoun via KO te stoppen. In 2021 wist Hawes te winnen van zowel Nassourdine Imavov als Kyle Daukaus en leek de weg naar de top 15 van de divisie open te liggen voor de Amerikaan. Nadat tweemaal een partij tegen Deron Winn niet doorging werd Daukaus gekoppeld aan de geroutineerde en eveneens debuterende Chris Curtis. Hawes vocht sterk, maar ging onverwacht KO aan het einde van de eerste ronde. De UFC heeft de partij tegen Winn nu opnieuw ingepland.

Deron Winn is met zijn 1.68m een opvallende verschijning in de middengewicht divisie. Winn kwam in 2019 met een 5-0 record de UFC binnen en werd eigenlijk bekend als een van de teamgenoten van voormalig twee divisie kampioen Daniel Cormier. Winn imponeerde tijdens zijn debuut tegen Eric Spicely met een unanimous decision overwinning en eveneens de Fight of the Night bonus.

Winn kwam niet in actie in 2021

Winn liep vervolgens tegen twee verliespartijen op tegen respectievelijk Darren Stewart en Gerald Meerschaert. Echter wist hij in zijn meest recente partij weer te winnen. Via unanimous decision werd gewonnen van de Braziliaan Antonio Arroyo. Dit was echter in december 2020. In 2021 werden geplande partijen tegen Phil Hawes gecanceld in verband met gezondheidsproblemen en blessures van Winn. Nu staat de partij wederom ingepland.

Derde poging voor de partij tussen Deron Winn en Phil Hawes op 18 juni Foto: Getty Images

UFC op 18 juni

- Julian Marquez vs. Wellington Turman

- Phil Hawes vs. Deron Winn

