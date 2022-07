ESPN maakte melding van de partijen. Wij kunnen melden dat de partij inderdaad gaat plaatsvinden.

BJJ specialiste

Dern staat bekend om haar sterke BJJ game. De Amerikaans-Braziliaanse wist veel BJJ toernooien te winnen. Ze is de dochter van 6th degree black belt Wellington “Megaton” Dias. Dern vocht tot dusver negen keer binnen de UFC. Liefst zevenmaal ging ze er met de overwinning vandoor. Onder meer Nina Nunes en Virna Jandiroba delfden het onderspit.

Mackenzie Dern met haar vader Wellington Dias Foto: Getty Images

Dern verloor vervolgens haar eerste main event gevecht tegen landgenote Marina Rodriguez. Hierdoor wist Rodriguez de top van de divisie binnen te komen en Dern moest even een pas op de plaats maken. Echter wist ze in haar meest recente partij te winnen van Tecia Torres via split decision waardoor ze haar plek in de top-5 van de divisie verstevigde.

Stand-Up Fury

Yan Xiaonan is in tegenstelling tot Dern een minder opvallende vechtster. De Chinese kwam als grote onbekende in 2017 de UFC binnen. Xiaonan is een een echte striker en daarmee een totale tegenpool van Dern. Xiaonan werkte zich op in de top-15 van de divisie. Echter pas na overwinningen tegen voormalig titeluitdaagsters Claudia Gadelha en Karolina Kowalkiewicz werd ze echt bekend bij het grote publiek.

Yan Xiaonan vecht haar eerste UFC main event Foto: Getty Images

Het leverde Xiaonan een contender partij op tegen huidig kampioene Carla Esparza. Xiaonan had geen antwoord op de groundgame van Esparza en verloor via TKO in de tweede ronde. In haar meest recente partij werd vervolgens nipt verloren van Marina Rodriguez. Xiaonan zal moeten winnen van Dern om aansluiting te houden met de top van de divisie.

De overige partijen

