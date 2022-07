Het is echter geen zekerheid dat je bij winst ook een contract krijgt aangeboden door de UFC. Dana White beslist direct na afloop van het evenement dat bestaat uit vijf gevechten wie er een contract krijgt. Iedereen kan een contract krijgen, maar ook bijvoorbeeld maar een iemand.

Bekende namen

Ad

Enkele bekende namen die via de DWCS de UFC binnenkwamen zijn onder meer Sean O’Malley, Ryan Spann, Chase Hooper, Johnny Walker, Adrian Yanez en Jamahal Hill. Twee vechters vochten zelfs al voor een titel. Zowel Alex Perez als Taila Santos kwamen te kort.

UFC UFC Long Island | Fantastisch evenement afgesloten met een ongelukkige anticlimax 42 MINUTEN GELEDEN

Meerdere manieren

Met de ingang van het zesde seizoen kunnen we kijken of de UFC het aantal contracten wederom verhoogd ten opzichte van vorig seizoen. Vorig jaar gaf de organisatie 39 contracten weg. Caio Borralho moest er tweemaal voor vechten, Jake Hadley was de eerste man die zijn gewicht mistte die een contract kreeg en Carlos Candelario kreeg zelfs na een verliespartij een contract aangeboden.

Waar kijk je?

In ieder geval zijn de DWCS een absolute must om te kijken voor iedere MMA fan. De sterren van morgen vechten tijdens deze shows die gehouden worden in het UFC APEX te Las Vegas. De evenementen beginnen op woensdagochtend om 02.00u. Bekijk hieronder de partijen die tot dusver bekend zijn.

Episode 1 (27 juli)

Middengewicht - Joseph Pyfer vs. Ozzy Diaz

Bantamgewicht - Farid Basharat vs. Willian Souza

Lichtzwaargewicht - Anton Turkalj vs. Acácio dos Santos

Vedergewicht - Dennis Buzukja vs. Kaleio Romero

Vlieggewicht - Alessandro Costa vs. Andres Luna Martinetti

Episode 2 (3 augustus)

Lichtgewicht - Charlie Campbell vs. Chris Duncan

Vlieggewicht - Vinicius Salvador vs. Shannon Ross

Vedergewicht - Francis Marshall vs. Connor Matthews

Zwaargewicht - Waldo Cortes-Acosta vs. Dan Suzart

Weltergewicht - Shimon Smotritsky vs. Billy Goff

Episode 3 (10 augustus)

Zwaargewicht - Caio Machado vs. Paulo Renato Jr.

Strogewicht(v) - Karolina Wójcik vs. Sandra Lavado

Lichtgewicht - Rodrigo Lidio vs. Mateusz Rębecki

Vlieggewicht – Stephen Erceg vs. Clayton Carpenter

Middengewicht - Bo Nickal vs. Zachary Borrego

Episode 4 (17 augustus)

Lichtgewicht - Esteban Ribovics vs. Thomas Paull

Middengewicht - Claudio Ribeiro vs. Ivan Valenzuela

Bantamgewicht(v) - Hailey Cowan vs. Cláudia Leite

Bantamgewicht - Jose Johnson vs. Jack Cartwright

Lichtgewicht - Nazim Sadykhov vs. Ahmad Suhail Hassanzada

Episode 5 (24 augustus)

Strogewicht(v) - Rayanne Amanda vs. Denise Gomes

Vlieggewicht - Erisson Ferreira vs. Jesus Santos Aguilar

Zwaargewicht - Eduardo Neves vs. Michael Parkin

Bantamgewicht - Cameron Saaiman vs. Josh Wang-Kim

Weltergewicht - Amiran Gogoladze vs. Darrius Flowers

Episode 6 (31 augustus)

Strogewicht(v) - Viktoriya Dudakova vs. Maria Silva

Middengewicht - Matěj Peňáz vs. Sedriques Dumas

Episode 7 (7 september)

Lichtzwaargewicht - Rodolfo Bellato vs. Vitor Petrino

Vlieggewicht(v) - Tereza Bledá vs. Nayara Maia

Zwaargewicht - Jimmy Lawson vs. TBA

Episode 8 (14 september)

Middengewicht - Ikram Aliskerov vs. Mário Sousa

Strogewicht(v) - Bruna Brasil vs. TBA

Episode 9 (21 september)

Middengewicht - Leon Aliu vs. Brunno Ferreira

Vlieggewicht - Roybert Echeverria vs. Jafel Filho

Zwaargewicht - Austen Lane vs. Richard Jacobi

Episode 10 (28 september)

Vlieggewicht - João Elias vs. Rafael Ramos

UFC UFC Long Island | Top 5 42 MINUTEN GELEDEN