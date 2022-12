Dit deed de 36-jarige vechter besluiten uiteindelijk zijn carrière te beëindigen.

Het begin

Dillashaw kwam via The Ultimate Fighter en teamgenoot van Urijah Faber de UFC binnen. Dillashaw verloor in de finale van John Dodson. De Amerikaan vocht 3.5 jaar voor het eerst voor de titel in de UFC tegen Renan Barão.

TJ Dillashaw wist de titel te pakken tegen Renan Barão. Een ongekende verrassing destijds. Foto: Getty Images

De op dat moment ongenaakbaar geachte Barão werd zeer verrassend in de vijfde ronde door Dillashaw gefinisht. Dillashaw verdedigde vervolgens de titel tegen Joe Soto en won ook in de rematch van Barão en liet daarmee zien dat de eerste keer geen toeval was.

De rivaliteit

Uiteindelijk werd in een close gevecht de titel verloren tegen Dominick Cruz. Dillashaw vocht ze vervolgens met twee overwinning terug in een titelgevecht tegen inmiddels rivaal Cody Garbrandt. Dillashaw brak met het Team Alpha Male van Urijah Faber. Iets dat kwaad bloed zette bij onder andere Garbrandt.

TJ Dillashaw finisht Cody Garbrandt en wrijft het er gelijk even in bij zijn voormalig trainingsmaatje. Foto: Getty Images

Dillashaw wist Garbrandt zowel in de eerste partij als in de rematch via knock-out te stoppen. Het ging Dillashaw allemaal voor de wind en van de UFC mocht hij vervolgens proberen twee-divisie kampioen te worden en Henry Cejudo uitdagen.

De val

Dillashaw ging zwaar knock-out tegen Cejudo in zijn gevecht om de vlieggewicht titel. Tot overmaat van ramp werd Dillashaw betrapt op het gebruik van EPO. De Amerikaan stond zijn bantamgewicht titel af en werd twee jaar geschorst. Hierdoor kon hij pas vorig jaar juli weer vechten in de UFC tegen Cory Sandhagen.

TJ Dillashaw wordt gefinisht door Henry Cejudo Foto: Getty Images

Dillashaw won via split decision en wist daarmee een titelgevecht veilig te stellen. Dillashaw raakte vervolgens geblesseerd waardoor het titelgevecht pas in oktober jongstleden werd gevochten. Sterling won van een geblesseerde Dillashaw via TKO in de tweede ronde. Dit bleek dus de laatste partij van Dillashaw in de UFC.

Legacy

Ondanks de tweejarige schorsing van Dillashaw zal hij de geschiedenisboeken ingaan als een van de beste bantamgewichten aller tijden in het MMA.

