Het gevecht vindt plaats in de strogewicht divisie en betekend eveneens de terugkeer in die divisie voor Calvillo die de vlieggewicht divisie laat voor wat het is. Het evenement heeft nog geen locatie. Cageside Press meldde het gevecht.

Fortino vocht twee jaar niet in verband met haar zwangerschap

Ad

Brianna Fortino is met haar 1 meter en 50 cm de kleinste atlete in de UFC. De Amerikaanse wist in 2019 het Invicta FC strogewicht toernooi op haar naam te schrijven. Fortino won al haar drie partijen op een avond en pakte daarmee de titel. Twee maanden later tekende ze al bij de UFC. Fortino vocht sterk in haar invalpartij tegen voormalig Invicta FC kampioene Livia Renata Souza.

UFC UFC 274 | De UFC strijkt op 7 mei neer in Phoenix, Arizona 8 UUR GELEDEN

Het gevecht werd via unanimous decision gewonnen. Vervolgens verloor Fortino in juni 2020 van Tecia Torres. Fortino startte vervolgens een gezin en vocht twee jaar niet. Nu is ze terug en heeft ze meteen in Cynthia Calvillo een tegenstander van formaat tegenover haar staan.

Calvillo's laatste overwinning dateert uit 2020

Calvillo kwam de UFC in 2017 binnen als ongeslagen vechtster. Calvillo wist zich snel op te werken tot contender in de strogewicht divisie, maar verloor de belangrijke partij tegen Carla Esparza wat haar in de Top 3 van de divisie had kunnen brengen. Nadat Calvillo tegen Marina Rodriguez voor de derde keer haar gewicht mistte werd ze verplicht om een divisie hoger te gaan vechten.

In juni 2020 won Calvillo na vijf ronden van Jessica Eye en leek de vlieggewicht divisie open te liggen voor Calvillo. Echter bleek dit ook haar laatste overwinning te zijn. Calvillo verloor drie partijen op rij waaronder twee via TKO. Calvillo heeft besloten om terug te keren naar de divisie waar ze zoveel succes had. Echter weet ze ditmaal wel haar streefgewicht te halen?

Calvillo keert terug in het strogewicht Foto: Getty Images

UFC op 4 juni

Dan Ige vs. Movsar Evloev

Brianna Fortino vs. Cynthia Calvillo

Jeff Molina vs. Zhalgas Zhumagulov

Ode’ Osbourne vs. Zarrukh Adashev

Poliana Botelho vs. Karine Silva

UFC UFC 272 | Covington maakt favorietenrol waar, Mitchell en Dos Anjos imponeren 9 UUR GELEDEN