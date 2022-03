Meerdere bronnen melden het nieuws aan Eurosport. Het is op dit moment nog onbekend waar het evenement zal plaatsvinden.

Frey werd als Invicta FC atoomgewicht kampioene in 2020 binnengehaald door de UFC. Omdat de UFC geen atoomgewicht divisie heeft moest Frey naar de strogewicht divisie. Frey had moeite met de overstap van divisie en verloor haar eerste twee UFC partjen. Echter wist ze vervolgens wel te winnen van Gloria de Paula en Ashley Yoder waardoor ze nu zal gaan voor haar derde UFC overwinning op rij.

Is een overwinning genoeg voor een plek in de rankings?

Demopoulos kwam over van LFA. Demopoulos probeerde eerder al via de DWCS de UFC binnen te komen, maar faalde in die opzet. Uiteindelijk maakte Demopoulos in de zomer van 2021 alsnog de overstap van de UFC. Haar debuut verloor ze in een hogere gewichtsklasse. Echter liet ze in januari van dit jaar zien dat strogewicht duidelijk haar gewichtsklasse is. Met een uitstekende comeback overwinning via Armbar submission in de eerste ronde won Demopoulos haar gevecht. Nu mag ze gaan proberen ook haar tweede UFC overwinning te pakken.

Vanessa Demopoulos gaat voor haar tweede UFC overwinning op 25 juni Foto: Getty Images

UFC op 25 juni

- Tim Elliott vs. Amir Albazi

- Jinh Yu Frey vs. Vanessa Demopoulos

