Germaine de Randamie is zwanger (Photo Credits: GDR instagram) Foto: Other Agency

Babywens

Ad

De Randamie heeft nooit onder stoelen of banken gestoken een vurige kinderwens te hebben en deze op korte termijn ook te willen realiseren. Het is voor de Randamie haar allergrootste wens om moeder te worden. Iets wat ze ook al aangaf in een interview een paar maanden terug met Dennis Kornman.

UFC UFC 282 | Rozenstruik vs. Daukaus ingepland voor 10 december in Las Vegas GISTEREN OM 02:09

UFC | "M'n carrière is pas over als ik dat zeg" - Germaine de Randamie

Comeback

Neal Petersen en Stefan Struve spraken De Randamie begin deze maand nog tijdens UFC Paris. Hier gaf de Nederlandse aan dat ze in 2023 nog een laatste run wil maken voor de bantamgewicht titel.

UFC Paris | De Randamie gaat comeback maken in 2023

UFC UFC | De legendarische Jose Aldo (36) beëindigt MMA carrière GISTEREN OM 19:49