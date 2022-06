De locatie voor het evenement op 13 augustus is nog niet bekend. MMA Fight Universe meldde eerder al de partij. Inmiddels zijn de contracten getekend. Beide vrouwen zouden eigenlijk al eerder dit jaar tegen elkaar gevechten. Echter ging de partij destijds niet door.

Mexicaans talent

Alexa Grasso is een van de grootste talenten uit Mexico. De ongekend populaire vechtster maakte op haar 23ste al haar UFC debuut. De Mexicaanse won tijdens haar run in de strogewicht divisie onder meer van Karolina Kowalkiewicz en Randa Markos, maar kon nooit echt aanhaken bij de top omdat ze moeite had met goede grondvechters als Carla Esparza en Tatiana Suarez.

Na haar close verlies tegen Esparza in 2019 maakte Grasso de overstap naar de vlieggewicht divisie. Dit heeft tot nu toe zeer goed uitgepakt voor Grasso. De Mexicaanse won drie gevechten en is hierdoor aan een opmars bezig in de divisie. Grasso versloeg Maycee Barber en finishte in haar meest recente partij Joanne Wood. Het was de allereerste submission overwinning voor Grasso. Nu staat ze tegenover de Braziliaanse Viviane Araújo.

Allround

Araújo is al vanaf ze de UFC binnenkwam in een zeer sterke vechtster gebleken. Araújo won haar eerste twee partijen in de UFC waaronder een harde knockout overwinning tegen Talita Bernardo. Araújo verloor vervolgens van Jessica Eye waardoor ze iets terugviel in de rankings.

Viviane Araújo Foto: Getty Images

De Braziliaanse won vervolgens weer twee partijen en werd in 2021 gematcht tegen voormalig titeluitdaagster Katlyn Chookagian. Araújo verloor een zeer controversiële unanimous decision. De bedoeling was dat ze in januari van dit jaar zou vechten tegen Alexa Grasso. Echter moest de Braziliaanse in verband met een blessure verstek laten gaan. Hierdoor vocht ze recent nog tegen Andrea Lee. Araújo werd zwaar knockdown getrapt in de eerste ronde, maar herstelde uitstekend. Uiteindelijk won ze de partij via unanimous decision.

UFC op 13 augustus

- Alexa Grasso vs. Viviane Araújo

- Aspen Ladd vs. Sara McMann

- Gerald Meerschaert vs. Bruno Silva

- Devin Clark vs. Azamat Murzakanov

- Martin Buday vs. Lukasz Brzeski

- Yazmin Jauregui vs. Istela Nunes

