Held van Brno

De straten van Brno stonden vol mel allemaal Tsjechische fans. De 29-jarige Tsjech is een ware superster in zijn woonplaats. De sympathieke Tsjech liet de festiviteiten allemaal over zich heen komen. Het was een terecht helden onthaal voor de man die mede verantwoordelijk was voor een van de beste partijen van de afgelopen jaren.

Ad

UFC UFC 278 | Usman in rematch tegen Edwards op 20 augustus in Salt Lake City GISTEREN OM 14:58

Prochazka die eerder al kampioen was bij het Japanse RIZIN FF kwam met een hoop hype de UFC binnen in 2020. Die hype maakte hij volledig waar met spectaculaire knockouts tegen voormalig titeluitdagers Volkan Oezdemir en Dominick Reyes. Het leverde Prochazka zondagochtend in Singapore een titelgevecht op tegen kampioen Glover Teixeira.

Fantastische gevecht

Beide mannen maakten er een waar spektakel van. Prochazka leek het onderspit te gaan delven op de scorekaarten. Echter wist hij een konijn uit de hoge hoed te toveren en Teixeira 28 seconden voor het einde via een Rear Naked Choke te laten aftikken. Een ongekend verhaal om in je derde UFC partij al de wereldtitel te pakken. Dat is niet voor veel atleten weggelegd.

UFC 275 | Prochazka wint de titel in de laatste seconden van een epische partij

Prochazka heeft nu meerdere opties. Een rematch tegen Teixeira ligt voor de hand, maar ook Jan Blachowicz verwacht een titelgevecht. De voormalig kampioen zat 'cageside' tijdens de partij en wil graag tegen de Prochazka vechten, Eveneens staan ook partijen tussen Magomed Ankalaev en Anthony Smith, Paul Craig en Volkan Oezdemir en tot slot Thiago Santos tegen Jamahal Hill op het programma. Genoeg opties voor de Tsjech.

UFC UFC 275 | Prochazka wint legendarische partij, Shevchenko wint met veel moeite GISTEREN OM 12:38