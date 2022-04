Om in de UFC actief te zijn moet een atleet tenminste zes maanden meedraaien in de USADA pool. USADA is de anti-doping organisatie die regelmatig de UFC atleten test.

Olympisch Kampioen

Henry Cejudo is een van de meest gedecoreerde atleten in de geschiedenis van de combat sport. De worstelaar wist in 2008 op 21-jarige leeftijd de gouden medaille te pakken op de Olympische Spelen van Beijing in de discipline 'Freestyle Wrestling'.

Henry Cejudo wint goud tijdens de Olympische Spelen voor de Verenigde Staten in 2008 Foto: Getty Images

Cejudo zou uiteindelijk in 2013 de overstap maken naar het MMA. De Amerikaan met Mexicaanse roots had altijd het vizier op hem gericht sinds zijn gouden medaille overwinning. Cejudo won zijn eerste vier partijen in de UFC, maar wist nog niet echt te overtuigen. Nadat vervolgens verloren werd van vlieggewicht G.O.A.T. Demetrious Johnson en topcontender Joseph Benavidez leek Cejudo een pas op de plaats te moeten maken. Niets bleek echter minder waar. Met overwinningen op Sergio Pettis en Wilson Reis kreeg Cejudo zijn herkansing voor de titel tegen Demetrious Johnson.

Twee-divisie kampioen

Cejudo won de partij via split decision en brak daarmee de elf achtereenvolgende vlieggewicht titelverdedigingen van Johnson. Cejudo verdedigde met succes zijn titel binnen 32 seconden tegen bantamgewicht kampioen TJ Dillashaw en wist de UFC daarmee te overtuigen om voor de bantamgewicht titel te mogen vechten. Dillashaw werd gepakt door USADA en twee jaar geschorst. Hierdoor vochten Cejudo en Marlon Moraes voor de vacante titel in juni 2019. Cejudo won via TKO in de tweede ronde en was kampioen in twee divisies.

Cejudo verslaat de onverslaanbaar geachte Demetrious Johnson en wint de vlieggewicht titel Foto: Getty Images

Triple C

Cejudo komt hierdoor ook aan zijn bijnaam 'Triple C'. Drie titels: UFC vlieggewicht, UFC bantamgewicht en de Olympische titel. Cejudo verdedigde de bantamgewicht titel tegen misschien wel de beste bantamgewicht aller tijden in Dominick Cruz. Cejudo won via TKO in de tweede ronde en kondigde plots zijn MMA pensioen aan. Dit was in mei 2020. Bijna twee jaar na zijn laatste partij heeft Cejudo nu dus aangegeven terug te willen keren. Of en wanneer dat gebeurd is nog niet bekend. Zelfs de gewichtsklasse is nog maar de vraag. De Amerikaan heeft vaker aangegeven ook nog de vedergewicht titel te willen pakken. Deze is op dit moment in het bezit van Alexander Volkanovski.

Cejudo pakt ook de bantamgewicht titel en de geboorte van 'Triple C' is een feit Foto: Eurosport

