De locatie van het evenment op 14 mei is tot op heden nog niet bekend. MMA Fighting meldde de partij die inmiddels is bevestigd van beide kanten.

Angela Hill vocht 16 keer in 4.5 jaar tijd

Angela Hill kwam voor het eerst in beeld in de UFC tijdens het 20ste seizoen van The Ultimate Fighter. Dat TUF seizoen werd bepaald wie de inaugurele kampioen zou worden van de strogewicht divisie in de UFC. Van de zestien vrouwen werd Hill laatste gerankt. Hierdoor vocht ze meteen tegen de nummer 1 en ook de latere winnaar Carla Esparza. Hill verloor de partij. Hill won vervolgens wel haar UFC debuut, maar na twee verliespartijen tegen topcontenders Tecia Torres en Rose Namajunas (inmiddels kampioene) moest Hill de organisatie verlaten.

Ze werd opgepikt door de Invicta FC organisatie. Daar wist ze te imponeren met vier overwinningen. Onder meer de favoriete Livia Renata Souza werd voor de titel verslagen. De UFC bleek weer interesse te hebben en contracteerde Hill opnieuw. Sinds 2017 heeft Hill alleen nog maar voor de UFC gevochten. Hill kwam liefst zestien keer in actie in vierenhalf jaar. Hill had tussen 2019 en 2020 sportief gezien haar beste periode met drie overwinningen op rij. Echter heeft ze maar een van haar laatste vijf partijen gewonnen. Van die vier verliespartijen werden er drie verloren via split decision. En in al die partijen kan Hill een argument hebben dat het balletje net zo goed haar kant op had kunnen rollen. Het vervelende voor Hill is dat de split decision verliespartijen veelal zijn tegen hoog gerankte tegenstanders. Nu treft ze Virna Jandiroba.

Virna Jandiroba heeft 13 submission overwinningen op haar naam staan

Virna Jandiroba gaat voor 4de overwinning in de UFC op 14 mei Foto: Getty Images

Jandiroba is een Braziliaanse en een zeer sterke BJJ vechtster. In 2017 bij de Invicta FC organisatie kwam ze voor het eerst in beeld bij het grote publiek. In haar tweede partij daar pakte ze al de titel door Mizuki Inoue te verslaan. Na vervolgens de titel te hebben verdedigd tegen Janaisa Morandin tekende ze een contract bij de UFC. Tijdens haar debuut werd meteen voormalig kampioene Carla Esparza tegenover haar gezet. Esparza worstelde zich op de "Esparza manier" naar een overwinning. Het was voor Jandiroba haar eerste verliespartij.

Jandiroba pakte vervolgens twee submission overwinningen tegen respectievelijk Mallory Martin en Felice Herrig en kreeg in 2021 een gevecht aangeboden tegen Mackenzie Dern. Jandiroba verloor echter had was het een zeer evenwichtige partij die ook Jandiroba's kant had kunnen opvallen. In haar meest recente twee partijen zagen we twee gezichten van Jandiroba. Tegen Kanako Murata werd via TKO gewonnen, maar van landgenote Amanda Ribas werd verloren. Nu treft Jandiroba de Amerikaanse Angela Hill.

UFC 14 mei

Lauren Murphy vs. Miesha Tate

Viviane Araújo vs. Andrea Lee

Virna Jandiroba vs. Angela Hill

Daniel Pineda vs. Jamall Emmers

Frank Camacho vs. Manuel Torres

