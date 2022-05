Worstelaar

Cormier is een van de allerbeste worstelaars die in het MMA actief was. In 2009 maakte 'DC' de overstap van het worstelen naar het MMA.

Ad

Een jonge Daniel Cormier in zijn worsteldagen Foto: Getty Images

UFC UFC 274 | Oliveira en Chandler stelen de show, Esparza wint titel 3 UUR GELEDEN

Cormier stond in het begin vooral in de schaduw van UFC zwaargewicht kampioen Cain Velasquez. Comier was de worstelcoach van Velasquez.

Strikeforce GP winnaar

Met een 6-0 record tekende Cormier in 2011 bij Strikeforce. Cormier domineerde met zijn worstelen en kwam als reserve vechter het zwaargewicht toernooi binnen. Cormier liet zien dat hij een hoog niveau had en wist met zijn wildcard in de halve finale Antonio 'Bigfoot' Silva te verslaan.

Daniel Cormier smeet Josh Barnett door de kooi. Foto: Getty Images

Hierdoor kwam hij in de finale tegen BJJ specialist Josh Barnett. Cormier gooide met Barnett door de kooi en won de Strikeforce Heavyweight Grand Prix. Na vervolgens nog een losse partij te vechten voor Strikeforce werd de organisatie overgenomen door de UFC. Hierdoor kwam DC in de UFC.

Jones rivaliteit

Cormier versloeg in zijn UFC debuut voormalig kampioen Frank Mir en zou vervolgens nog twee partijen winnen. Vervolgens verloor Cormier in de partij voor de titel tegen eeuwige rivaal Jon Jones. Cormier zou echter een kans krijgen om voor de vacante titel te vechten nadat Jones in verband met misdragingen buiten de UFC zijn belt moest inleveren.

Een van de grootste rivaliteiten in de UFC aller tijden. Jon Jones vs. Daniel Cormier Foto: Getty Images

Cormier won de licht-zwaargewicht titel door Anthony Johnson te verslaan. Cormier verdedigde de titel met succes tegen Alexander Gustafsson en wederom Anthony Johnson.

Twee-divisie kampioen

Vervolgens stond de rematch op het programma met Jon Jones. Jones versloeg Cormier via KO in de derde ronde. Echter kreeg deze partij een staartje nadat Jones positief werd getest op verboden middelen. De partij werd omgezet in een no-contest en Cormier kreeg zijn titel terug.

Een zielsgelukkige Daniel Cormier na het winnen van zijn tweede titel Foto: Getty Images

Cormier verdedigde de titel met succes tegen Volkan Oezdemir en kreeg van de UFC vervolgens de kans om voor de zwaargewicht titel te vechten tegen Stipe Miocic. Cormier won via KO in de eerste ronde en was zodoende twee-divisie kampioen.

Pensioen

Cormier verdedigde vervolgens met succes de zwaargewicht titel tegen Derrick Lewis en werd de eerste twee-divisie kampioen die beide titels zou verdedigen. De UFC wilde vervolgens Cormier zijn lich-zwaargewicht titel afnemen in verband met inactiviteit. Echter had Cormier daar geen zin in en stond hij de titel vrijwillig af.

Daniel Cormier in zijn huidige rol als commentator Foto: Getty Images

In augustus 2019 verloor Cormier via TKO de zwaargewicht titel in een rematch aan Stipe Miocic. Uiteindelijk vochten beide mannen een jaar later voor een derde keer. Wederom was Miocic te sterk waarna DC afscheid nam van het MMA.

Hall of Fame

Inmiddels is Cormier een van de vaste commentatoren tijdens PPV evenementen van de UFC. Cormier zal samen met Khabib Nurmagomedov en de partij tussen Cub Swanson en Doo Ho Choi worden toegevoegd aan de UFC Hall of Fame 2022 tijdens International Fight Week. Dit vindt plaats in de laatste week van juli.

UFC 274 | Emotionele Daniel Cormier na bekendmaking UFC Hall of Fame toevoeging.

UFC UFC 274 | Oliveira vs. Gaethje uitslagen 10 UUR GELEDEN