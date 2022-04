Killercub vs. The Korean Superboy

Het is 10 december 2016. Nederland maakt zich klaar voor de partij tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Het is het gesprek van de dag. Echter duizenden kilometers verderop wordt een van de beste gevechten aller tijden gevochten.

Ad

In Toronto, Ontario, Canada staat die dag UFC 206 op het programma. Tijdens de main card staat een partij in de vedergewicht divisie op het programma tussen veteraan Cub Swanson en het Zuid-Koreaanse talent Doo Ho Choi.

UFC UFC 273 | Volkanovski, Sterling & Chimaev triomferen in Jacksonville 7 UUR GELEDEN

Epische klassieker

Het is een gevecht waarvan iedereen weet dat het onmogelijk kan tegenvallen. En dat zou ook niet het geval zijn. Het gevecht ging over en weer en stond bomvol van de actie. Het was een gevecht waar iedereen over eens was dat het de Fight of the Night zou zijn.

Een absoluut spektakelstuk tussen Swanson en Choi in 2016 Foto: Getty Images

Later werd het gevecht tussen beide mannen zelf gekozen tot Fight of the Year. Swanson won de partij en riep daarmee een halt aan de sterke opmars van ‘The Korean Superboy’ in de UFC.

UFC Hall of Fame 2022

Vijfenhalf jaar na datum zal de partij worden toegevoegd aan de UFC Hall of Fame. Het is na Khabib Nurmagomedov de tweede bekendmaking van een inductie in de UFC Hall of Fame voor 2022.

UFC UFC 273 | Volkanovski vs. The Korean Zombie uitslagen 16 UUR GELEDEN