De locatie is nog niet bekend. Ariel Helwani maakte melding van de partij die inmiddels door beide kanten is bevestigd.

Holm wist in haar debuutjaar in de UFC de ongeslagen Ronda Rousey KO te trappen

Het gevecht tussen beide vrouwen is belangrijk. Holm is de nummer 2 van de bantamgewicht divisie. Vieira is de nummer 5, Voor Holm is het haar eerste partij sinds oktober 2020. Toen wist Holm de Mexicaanse Irene Aldana vijf ronden lang te domineren. Holm is een van de meest bekende vrouwen in de UFC. De op dat moment ongeslagen Holm kwam in 2015 de UFC binnen.

Holm had destijds al haar naam gevestigd in het boksen en kickboksen. Holm wist in haar debuut jaar in de UFC de schier ongenaakbare Ronda Rousey via een headkick KO te finishen. Holm zou vervolgens drie partijen achter elkaar verliezen. Onder meer Miesha Tate en Germaine de Randamie waren te sterk. Holm verloor van haar laatste zes partijen er slechts twee. Echter waren dit wel allebei titelgevechten. Nu treft ze Ketlen Vieira.

Tweede hoofdpartij voor Ketlen Vieira in de UFC Foto: Getty Images

Vieira kwam in 2016 de organisatie binnen. De Braziliaanse leek niet te stoppen en wist met vier opeenvolgende overwinningen zich in de top van de divisie te nestelen. Echter riep Irene Aldana haar een halt toe in december 2019 door Vieira via KO te stoppen in de eerste ronde. Het was voor Vieira haar allereerste verlies van haar carrière.

Vieira versloeg Miesha Tate in haar meest recente gevecht

Vervolgens zou wel worden gewonnen van Sijara Eubanks, maar werd een controversiële split decision verloren tegen de Russische Yana Kunitskaya. Tijdens haar meest recente gevecht stond Vieira voor het eerst vijf ronden op het canvas. Tegenstandster was voormalig kampioene Miesha Tate. Vieira won het gevecht via unanimous decision en zal nu moeten winnen van Holm om een kans voor de titel te krijgen.

UFC op 21 mei

Holly Holm vs. Ketlen Vieira

Ben Rothwell vs. Alexander Gustafsson

Chase Hooper vs. Felipe Colares

