De locatie van het gevecht is nog niet bekend. Combate maakte het gevecht bekend dat inmiddels door beide vechters is bevestigd.

Chase Hooper kwam via de Dana White's Contender Series in 2018 voor het eerst in beeld bij het grote publiek. De op dat moment nog maar 18 jaar jonge Hooper won zijn gevecht tegen Canaan Kawaihae. UFC president Dana White was onder de indruk, maar wilde Hooper geen contract geven omdat hij nog erg onervaren was. Hierdoor kreeg Hooper een zogeheten "developmental deal" aangeboden. Dit houdt in dat je gebruik mag maken van het UFC Performance Institute en dat de UFC matchmakers gevechten voor je zoek en samenstellen in andere organisaties. Anderhalf jaar na dit hele gebeuren en met drie partijen meer ervaring kreeg Hooper zijn kans in de UFC.

Hooper imponeerde bij zijn debuut met een overwinning tegen Daniel Teymur via TKO in de derde ronde. Echter heeft Hooper het sindsdien moeilijk in de UFC. Hooper verloor twee van zijn laatste drie partijen. De enige partij die gewonnen werd wast tegen Peter Barrett. Hooper wist twee minuten voor het einde Barrett te finishen via een Heel Hook submission. Deze was zeer nodig aangezien Hooper de partij verloren had als het naar de juryleden was gegaan. Nu staat de Braziliaan Felipe Colares tegenover hem.

Felipe Colares maakt comeback in de vedergewicht divisie Foto: Getty Images

Colares kwam als ongeslagen vechter en Jungle Fight kampioen in 2019 de UFC binnen. Colares verloor zijn debuut tegen Geraldo de Freitas en besloot om van de vedergewicht divisie naar de bantamgewicht divisie over te stappen. De Braziliaan had succes in zijn daarop volgende partij. Hij won van Domingo Pilarte. Vervolgens werd verloren van Montel Jackson en in een zeer gelijkwaardige partij gewonnen van Luke Sanders. Nadat Colares in oktober vorig jaar een split decision verloor van Chris Gutierrez besloot de Braziliaan terug te komen op zijn eerder beslissing en zet hij zijn carrière weer voort in de vedergewicht divisie.

